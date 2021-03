Zack Snyder tiene un corte de la Liga de la Justicia con una escena de Joker diferente

Con Jared Leto retomando su papel de DC Extended Universe como el Joker de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, el cameo del actor ganador del Premio de la Academia se ha convertido en una de las sorpresas más comentadas de la película. Resulta que hay un corte alternativo que le da al Príncipe Payaso del Crimen aún más tiempo en pantalla.

Si bien Leto no fue originalmente parte de la visión de Snyder para la Liga de la Justicia o su lanzamiento en cines bajo Joss Whedon, Snyder agregó al villano al Snyder Cut. Cuando se lanzó el avance de la película por primera vez, Joker se convirtió en un tema de conversación importante y se volvió viral gracias a la ahora icónica línea “Vivimos en una sociedad donde el honor es un recuerdo lejano”. Sin embargo, cuando se trataba del lanzamiento de Snyder Cut, faltaba el momento.

Hablando con Wonder Meg en YouTube, Snyder confirmó la existencia de una escena alternativa que restaura la línea digna de un meme y las imágenes que hacían que Joker se pareciera a Jesús. “Hay un segundo final de la película, de la escena de Jared Leto, ligeramente diferente. Incluí esa línea”, dijo Snyder. Al explicar por qué estos momentos clave no fueron aceptados, Snyder agregó: “Simplemente pensé que es genial, que ‘vivir en una sociedad’ es genial, y tal vez algún día todos lo veremos. Pero también me gustó mucho el Joker roto, engañado, vulnerable que ves en la película. Es una compensación de no tener al Joker vulnerable, entiendes la línea y otra idea “.

Aunque el lanzamiento de Snyder Cut ha causado revuelo y ha visto cómo la respuesta crítica de la Liga de la Justicia aumenta considerablemente en los agregados de revisión como Rotten Tomatoes, no es la única versión de la película que está disponible. Tal como está, Snyder todavía está dando los toques finales a su versión “Justice is Grey”. Snyder planea mostrar la Liga de la Justicia de Zack Snyder en blanco y negro con fines benéficos.

Si bien el Snyder Cut está disponible actualmente en HBO Max, Snyder no ha indicado cómo o cuándo se lanzará el corte de “Justice is Grey” de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Tampoco ha confirmado ni negado si otras escenas se alterarán en su propia versión noir de la película de superhéroes.

Justice League The Snyder Cut / HBO Max

La Liga de la Justicia de Zack Snyder está protagonizada por Ben Affleck como Batman, Gal Gadot como Wonder Woman, Henry Cavill como Superman, Amy Adams como Lois Lane, Jason Momoa como Aquaman, Ezra Miller como Flash, Ray Fisher como Cyborg, Jeremy Irons como Alfred Pennyworth, Diane. Lane como Martha Kent, Ray Porter como Darkseid, Ciarán Hinds como Steppenwolf, Jesse Eisenberg como Lex Luthor y JK Simmons como el comisionado Gordon. La película está disponible actualmente en HBO Max.