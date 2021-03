Por qué Snyder decidió quitar esta escena de su versión de Justice League

La Liga de la Justicia de 2017 tuvo una escena posterior a los créditos con The Flash y Superman, pero no está en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Decir que Snyder Cut y la versión 2017 de la Liga de la Justicia son películas diferentes es quedarse corto. Después de que Snyder tuvo que renunciar hacia el final de la producción original después de que su hija Autumn muriera por suicidio, Warner Bros. trajo a Joss Whedon para reestructurar la película, ya que no estaban de acuerdo con la historia inicial del director. Cuando el corte de Whedon llegó a los cines, quedó claro que esta ya no era la misma película que Snyder había concebido originalmente. Se eliminaron varios personajes, mientras que otros tuvieron que hacer nuevas grabaciones que beneficiaron a lo que Warner Bros. pensaba que querían.

La interpretación de 4 horas en HBO Max, que restaura la Liga de la Justicia de Snyder, termina con un suspenso que conduciría a secuelas. El clímax del corte teatral es tan concluyente como podría ser, pero también incluye una escena posterior a los créditos, aunque no una que configura el futuro, sino que presenta a Henry Cavill y Ezra Miller como Superman y The Flash. Después de haber detenido a Steppenwolf, Barry y Clark se reúnen y se preparan para determinar una pregunta importante: ¿quién es más rápido, el Scarlet Speedster o el Man of Steel?

Mientras los dos héroes se preparan para tener una carrera amistosa, sirve como un guiño a cuando Barry y Clark se enfrentaron en Superman # 199, lanzado en agosto de 1967. Independientemente de si fue agradable o no, la carrera nunca se ve. en la Liga de la Justicia de Zack Snyder por algunas razones. Para empezar, esta escena posterior a los créditos fue completamente algo que Whedon agregó a las nuevas tomas después de la partida de Snyder. Snyder siempre tuvo claro que cualquier cosa que Whedon disparara no se incluiría en su versión de 4 horas. Snyder no solo no ha visto la Liga de la Justicia de Whedon, sino que el cineasta ha expresado su opinión sobre no querer tener nada que ver con esa película, incluso llegando al punto de querer “borrar esa versión de la existencia”.

Sin embargo, incluso si Snyder hubiera filmado esa escena él mismo, una carrera entre Superman y The Flash no habría encajado bien con el Snyder Cut debido a su tono y final real. Hubiera sido extraño incluir ese momento después de que Bruce había visto otra visión de Knightmare como parte del Epílogo, y de todos modos hay poco espacio para eso.

Hacia el final de su visión, Bruce, junto con Barry y los guerreros restantes, son descubiertos por Superman, quien ahora sucumbió a Darkseid a través de la Ecuación Anti-Vida. No existe una versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder en la que esa carrera amistosa hubiera funcionado en absoluto. Incluso si es un momento divertido de cómic, sería ilógico tenerlo en esta historia cuando la Liga de la Justicia recién está comenzando con Darkseid todavía asomando como una amenaza inminente. En realidad, sería más gratificante si Snyder lograra que ese momento sucediera en una secuela de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, donde pudiera decidir el contexto y la ejecución que encajarían en su concepto.