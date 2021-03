HBO desarrollará tres spin-offs más de Game of Thrones

Según Deadline, las tres series se titulan provisionalmente Sea Snake, Flea Bottom y 10,000 Ships. De los tres, Sea Snake es el más avanzado en el proceso de desarrollo, con Bruno Heller (Gotham, Roma) adjunto al equipo creativo. Flea Bottom y 10,000 Ships se encuentran en las etapas anteriores y no tienen ningún redactor adjunto.

Se dice que Sea Snake se centra en el explorador Corlys Velaryon, que navegó por todas partes desde Rocadragón y Lys hasta las misteriosas tierras de Yi Ti y Leng. Finalmente viajó al norte en busca de un pasaje que lo llevara por la cima de Westeros, pero solo encontró mares helados y icebergs gigantes.

Flea Bottom mostrará las áreas más pobres de King’s Landing, la capital de Westeros. Los espectadores de Game of Thrones estuvieron expuestos al área de la serie a través de las historias anteriores de Arya Stark y el hijo bastardo del rey Robert Baratheon, Gendry.

10,000 barcos seguirán a la princesa guerrera Nymeria y a los miembros sobrevivientes del pueblo Rhoynar mientras huyen de Essos hacia Dorne luego de su derrota a manos de los valyrians. Nymeria finalmente se casó con Mors Martell de House Martell, las reglas de Dorne en Game of Thrones.

Otras series derivadas de Game of Thrones en desarrollo incluyen Tales of Dunk and Egg, que tiene lugar 90 años antes de los eventos de la serie principal y narra las aventuras de Ser Duncan the Tall (Dunk) y un joven Aegon V Targaryen (Egg), y una serie animada para adultos.

Mientras tanto, HBO comenzará a filmar su primer spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, en abril.

Game of Thrones / HBO

Ordenada en octubre de 2019, la serie se basa en Fire & Blood de George R.R. Martin, una compilación de historias y registros históricos relacionados con la Casa Targaryen. El drama recibió un pedido directo a la serie y constará de 10 episodios. Los personajes que aparecerán incluyen al Rey Viserys Targaryen, el Príncipe Daemon Targaryen, Alicent Hightower y la Princesa Rhaenyra Targaryen.

Creado por George R.R. Martin, Miguel Sapochnik y Ryan Condal, House of the Dragonstars se espera que la serie se estrene en HBO y HBO Max en 2022.