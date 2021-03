Falcon and Winter Soldier define qué es ser un héroe en estos días

En una extensa entrevista con el elenco sobre la producción del programa con Entertainment Weekly, la directora Kari Skogland reflexionó sobre cómo el panorama posterior al coronavirus ha cambiado nuestra comprensión de los héroes de la cultura pop, algo que se relaciona con los temas centrales de The Falcon y Winter Soldier.

“Tradicionalmente, un héroe ha sido pintado como un guerrero o un soldado de algún tipo, y ahora un héroe abraza una capa completamente diferente de ciudadano responsable, que es el primero en responder, y más que nunca en nuestra historia internacional de hoy. Los primeros en responder de primera línea, que es también lo que es Sam, se convierten en una parte muy integrada de nuestra exploración de lo que es un héroe”.

Además de ser un Avenger y ex paracaidista de salvamento, Sam Wilson fue presentado en Captain America: The Winter Soldier como un voluntario del Departamento de Asuntos de Veteranos que ayudó a los veteranos militares a superar su trastorno de estrés postraumático. Si bien la vida personal del personaje no ha recibido mucho enfoque en las películas de Marvel Cinematic Universe (MCU), Anthony Mackie se burló de que tanto su tiempo de inactividad como el de Bucky Barnes se centrarán tanto en el programa como en misiones juntos. “Realmente puedes ver a [Sam] como un chico normal”, presagió Mackie. “Puedes verlo sentado en casa viendo televisión, puedes verlo en todas las facetas de su personalidad. Creo que cuando ves a los dos personajes juntos y cuán drásticamente diferentes son, funciona en muchos niveles diferentes“.

Falcon y el Soldado de Invierno verán a Sam y Bucky asociarse después de Vengadores: final del juego para luchar contra el grupo de vigilantes Flag-Smashers y el villano de MCU que regresa, Helmut Zemo (Daniel Brühl). Los adelantos teasers del programa han resaltado los momentos tensos de la comedia de amigos entre sus co-protagonistas debido a sus diferentes historias con Steve Rogers. Sin embargo, también abordará la responsabilidad sociopolítica que enfrenta Sam como sucesor del escudo del Capitán América, especialmente con el gobierno de los Estados Unidos nombrando a John Walker / U.S. Agente (Wyatt Russell) como su reemplazo oficial del propio Capitán América.

Falcon and the Winter Soldier / Disney+

Dirigida por Kari Skogland, The Falcon and the Winter Soldier está protagonizada por Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly y Daniel Brühl. La serie ya está disponible en Disney+.