“Venom: Let There Be Carnage” cambia su fecha de estreno por estrategia comercial

La secuela de “Venom” se pospuso varias veces durante la pandemia y recientemente había fijado su estreno para el 25 de junio. A pesar de la reapertura de las salas de cine en Los Ángeles y la ciudad de Nueva York, no es del todo inesperado que “Venom: Let There Be Carnage” cambiara su fecha de estreno. Universal había cambiado recientemente su secuela de “Fast and Furious” “F9” a finales de junio, por lo que las dos películas se habrían estrenado el mismo fin de semana y competido por la atención de los espectadores jóvenes. Dado que la taquilla ha tardado en recuperarse, al menos en América del Norte, las perspectivas comerciales de un posible éxito de taquilla, y mucho menos dos en un fin de semana, para el verano son inciertas.

Con su fecha de lanzamiento a mediados de septiembre, la secuela de “Venom” tiene espacio entre “The Suicide Squad” el 6 de agosto y el remake de “Dune” de Denis Villeneuve el 1 de octubre. El 17 de septiembre, “Venom: Let There Be Carnage”, se estrenará junto al thriller de asesinatos “Death on the Nile” y la película animada para niños de Universal “The Boss Baby: Family Business”.

Junto con el retraso de “Venom”, Sony ha retirado del calendario de estrenos “Man From Toronto”, una comedia de acción con Kevin Hart y Woody Harrelson. Originalmente estaba programado para el 17 de septiembre.

Andy Serkis dirige “Venom”, en la que Tom Hardy repite su papel como el simbionte alienígena conocido como Venom. La película original de 2018 se convirtió en un éxito de taquilla sorpresa, ganando $ 855 millones a nivel mundial. Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott y Naomie Harris también aparecerán en la secuela.

*Con información de Varietey, Screenrant,