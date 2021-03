¿Qué sigue para “La Llorona”?

El camino para la película guatemalteca La Llorona no ha concluido. Precisamente ahora, se reinicia su participación en festivales internacionales, a los que se convoca a lo mejor del cine.

Ejemplo de ello es la invitación que se le ha hecho para ser proyectada en el Festival Internacional de Cine de Gorinchem (IFFG), de los Países Bajos. Este encuentro se celebrará del 14 al 18 de abril de 2021.

La producción guatemalteca será presentada en la plataforma del festival el domingo 18 de abril.

En la página https://www.iffg.nl/ se describe la trama de la cinta con el siguiente texto: “Treinta años después de la guerra civil en Guatemala, el exjefe del ejército Enrique Monteverde es condenado por su participación en el genocidio, pero debido a un error formal, el ahora anciano es liberado. A medida que las protestas de la gente en las calles suenan cada vez más fuertes, él se retira con su familia y el personal a su lujosa casa. Con la llegada de la misteriosa Alma, una nueva empleada del servicio, las atrocidades del pasado comienzan a atormentar a la familia”.

En el festival también se presentan El agente topo[AL1] , de Chile; No Hard Feelings, de Alemania; The End Will Be Spectacular, de Siria, entre otros 30 títulos.

La cinta guatemalteca seguirá mostrando al mundo la calidad de la producción local y la fuerza de sus historias.

[AL1]