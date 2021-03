La nueva serie de Monsters Inc. en Disney+ revela su elenco espeluznante

La serie Monsters Inc. de Disney +, Monsters at Work, presentó a su elenco completo de criaturas coloridas y espeluznantes. Además de los pilares de la franquicia Mike Wazowski y James P. Sullivan (Sulley), el espectáculo dará la bienvenida a Tylor Tuskmon, Fritz, Val Little, Cutter y Duncan.

Monsters At Work tiene lugar el día después de que la planta de energía Monsters, Incorporated comenzara a cosechar la risa de los niños para alimentar la ciudad de Monstropolis, gracias al descubrimiento de Mike y Sulley de que la risa genera diez veces más energía que los gritos. Sigue la historia de Tylor Tuskmon, un joven y ansioso monstruo que se graduó como el mejor de su clase en Monsters University y siempre soñó con convertirse en un Scarer hasta que consigue un trabajo en Monsters, Incorporated, y descubre que el miedo está fuera y la risa. Tylor es reasignado temporalmente al Equipo de Instalaciones de Monsters, Inc. (MIFT), debe trabajar junto a un grupo de mecánicos inadaptados mientras se fija en convertirse en un bromista.

Monsters at Work / Disney+

Monsters at Work está protagonizada por Billy Crystal, John Goodman, Bonnie Hunt, Ben Feldman, Mindy Kaling, Henry Winkler, Lucas Neff, Alanna Ubach, John Ratzenberger, Jennifer Tilly, Bob Peterson, Stephen Stanton y Aisha Tyler. La serie aún no ha recibido una fecha de estreno.