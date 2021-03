Óscar Isaac y Elvira Lind optarán al Óscar con “The Letter Room”

The Letter Room, un cortometraje protagonizado por el actor guatemalteco Óscar Isaac y escrito y dirigido por su esposa danesa Elvira Lind, recibió una nominación en la categoría a Mejor cortometraje, para los Premios Óscar anunció la Academia de Hollywood.

Las otras candidatas en esta categoría son Feeling Through, The Present, Two Distant Strangers y White Eye.

El corto de Lind también tuvo nominaciones en el Holly Shorts Film Festival, Tribeca Film Festival, Palm Springs Interntional ShortFest y Telluride Film Festival.

Oscar Isaac tiene una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro y en 2015 obtuvo el Golden Globe por su actuación en la miniserie Show me a Hero.

Elvira Lind es productora de series de televisión, series y documentales. Su primer largometraje documental Song for Alexis ganó el Reel Talent Award, en 2014 y en 2017 obtuvo los premios por Mejor Largometraje Documenta, Mejor Cinematografía en un Largometraje Documental y Mejor Montaje en un Largometraje Documental por su trabajo Bobbi Jene.