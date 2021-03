Así reaccionó Jayro Bustamante al anuncio de las nominaciones al Óscar

“Gracias Guatemala por todo el apoyo que recibimos en esta temporada de premios. Ha sido una montaña rusa de emociones, aprendizaje y sobre todo mucho crecimiento”, inicia el mensaje que el director Jayro Bustamante emitió esta tarde, luego de que su cinta “La Llorona” no fuera nominada a los Premios Óscar.

La producción, que había despertado expectativas tanto entre el público nacional como entre críticos internacionales, no fue tomada en cuenta en la lista de nominadas, en la que tampoco fueron incluidas las otras dos propuestas latinoamericanas Agente Topo, de Chile y Ya no estoy aquí, de México.

El veredicto llegó esta mañana: Las cintas que llegaron a la meta de la nominación fueron Another Round, de Thomas Vinterberg (Dinamarca); Collective, de Alexander Nanau (Rumanía); Better Days, de Derek Tsang (Hong Kong); The Man Who Sold His Skin, de Kaouther Ben Hania (Túnez), y Quo Vadis, Aida?, de Jasmila Zbanic (Bosnia Herzegovina).

En el caso de la cinta chilena sí es candidata para el Óscar a Mejor Documental. También quedaron fuera de la clasificación Two of Us, de Francia; Charlatan, de República Checa; Sun Children, de Irán; Hope, de Noruega; A Sun, de Taiwán.

En el comunicado, Bustamante también agradece a su equipo de La Casa de Producción, a su elenco y a los distribuidores. “Trabajamos incansablemente en un país donde las oportunidades son escasas para el cine, donde nos hemos visto forjando, formando y luchando contra la corriente para crear nuevas estructuras que se adapten a las necesidades de nuestro medio para seguir haciendo lo que nos apasiona”, señala.

Esta es la segunda ocasión, en la que una cinta de Jayro Bustamante es considerada para estas nominaciones, la primera vez fue Ixcanul, en 2015. Guatemala también fue precandidata en 1995 con El Silencio de Neto, de Luis Argueta.

El principal logro de la película de Bustamante en esta temporada de premios fue su nominación a los Globos de Oro. También fue candidata como Mejor Película Iberoamericana, en los Premios Goya y nominada para Mejor Película en Idioma Extranjera, los Critic’s Choice Awards.

Entre los premios que ha obtenido desde finales de 2020 se encuentran Mejor Película Internacional, de los Satellite Awards; Mejor Película Extranjera, en The National Board of Review; Cine Extraordinario en el Festival Bergen y Giorimate degi Autori por Mejor Director, en el Festival de Cine de Venecia.

Además de Mejor Película en Lengua Extranjera, en los Boston Society of Films Critics; Mejor Película Internacional, en el Latino Entertainment Journalists Association, y Mejor Película Extranjera en el Women Film Critics Circle.