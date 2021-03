Un clip de Falcon and Winter Soldier revela quien es el nuevo Capitán América

Un nuevo clip de The Falcon and the Winter Soldier puede haber proporcionado una pista sobre el papel de un personaje en la historia.

El clip expone el argumento de Sam Wilson y Bucky Barnes sobre las amenazas de “los Tres Grandes” que han enfrentado en el Universo Cinematográfico de Marvel mientras hablaban de los Flag-Smashers. Aunque el clip muestra la química de Anthony Mackie y Sebastian Stan, así como la revelación de que Bucky leyó El Hobbit cuando se lanzó por primera vez, un nuevo detalle apunta a que John Walker, también conocido como Agente de los Estados Unidos, es el nuevo Capitán América.

Dentro del hangar donde Sam y Bucky están hablando, hay un póster con John Walker de Wyatt Russell, más conocido en el canon de Marvel Comics como U.S. Agent. “¡Cap está de vuelta!” dice el cartel, mientras Walker sostiene el escudo de Steve Rogers. Esto sugiere una posible fricción entre Sam y Walker, especialmente dado que Rogers le pasó su escudo a Sam al final de Avengers: Endgame.

El Halcón y el Soldado de Invierno verán al dúo del título enfrentando múltiples desafíos mientras intentan mantener el legado del Capitán América. Además de Walker y los anarquistas Flag-Smashers, el dúo también debe lidiar con el regreso de Batroc the Leaper y Helmut Zemo, quien ha sido descrito como aún más complejo y peligroso por el director de la serie Kari Skogland.

Dirigida por Kari Skogland, The Falcon and the Winter Soldier está protagonizada por Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly y Daniel Brühl. La serie se estrena el 19 de marzo en Disney +.