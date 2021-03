El spin-off de Game of Thrones no tendrá violencia gráfica hacia las mujeres

La próxima precuela de Game of Thrones titulada House of the Dragon no presentará escenas que tengan violencia gráfica contra las mujeres, según la estrella Olivia Cooke. La serie de precuelas, que comenzará a filmarse en abril, contará la historia de House Targaryen mucho antes de conocer a Daenerys de Emilia Clarke y los fanáticos esperan que el programa tenga una sensación muy similar a la serie original. Sin embargo, pueden notar que el programa está reduciendo parte de su violencia gráfica de una manera importante y necesaria.

Desde que la serie se estrenó en 2011, Game of Thrones ha ocupado su lugar como uno de los programas más populares en la historia de la televisión, lo que se puede atribuir a su fascinante narración y sus fenomenales actuaciones. Sin embargo, a pesar de su éxito y seguidores leales, la serie aún conlleva cierta controversia. GOT incluyó muchas escenas gráficas que representan la violencia hacia las mujeres, incluidos casos de violencia física y agresión sexual. La naturaleza gráfica de estas escenas causó una gran reacción de los fanáticos y críticos, quienes consideraron que parte de la violencia era innecesaria. Sin embargo, la precuela busca evitar estas representaciones en la próxima entrega.

En una entrevista con The Telegraph, Olivia Cooke, quien protagonizará House of the Dragon como Alicent Hightower, aseguró que la serie evitará incluir escenas que muestren violencia gráfica hacia las mujeres. Si estuvieran planeando hacerlo, dijo Cooke, entonces ella no se habría sentido cómoda participando en la serie en absoluto. Consulte la cotización completa a continuación: