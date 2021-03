Por qué Marvel Studios no quiere estrenar películas en Disney+

El presidente de Marvel Studios y director creativo de Marvel, Kevin Feige, reafirmó su compromiso de asegurarse de que las películas de Marvel Cinematic Universe se vean en la pantalla grande en lugar de estrenarse en un servicio de transmisión digital.

Respondiendo a Variety sobre por qué le apasiona la experiencia teatral, Feige dijo: “Es imposible cuando has ido a los estrenos de media noche de 23 películas, en cines abarrotados y ves la reacción de los espectadores. Eso es lo que nos impulsa creativamente mientras hacemos todos estos, sin duda pensamos culminarlos con Avengers: Endgame y Far From Home. Pero no hay nada mejor que eso, y no queremos perderlo. Espero que no tengamos que hacerlo “.

“Si no hay otro lugar donde poner esas películas, esa es otra conversación. “Pero me alienta que los cines sigan aguantando. Además, lo que está sucediendo en el extranjero en los países donde la pandemia está más bajo control. ¿Adivina qué? Es la naturaleza humana querer reunirse y tener una experiencia. Eso continúa en grandes formas en los países donde pueden “. Kevin Feige

Si bien Marvel Studios está ofreciendo una serie de series originales como WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier en Disney+, el estudio ha continuado manteniendo sus próximos largometrajes que se estrenarán en los cines. Esto incluye a Black Widow, que el CEO de Disney, Bob Chapek, confirmó recientemente que está en camino de debutar el 7 de mayo en los cines.