Paul Bettany: “los fanáticos deben confiar en Kevin Feige después de WandaVision”

Con su futuro en el MCU como una nueva versión de Vision después del final de WandaVision, Paul Bettany les pide a los fanáticos que confíen en los planes de Kevin Feige para Marvel Cinematic Universe.

La famosa franquicia se encuentra actualmente en una fase de transición tras el final de Infinity Saga. Teniendo en cuenta lo que pudo hacer en los últimos años, muchos esperan con ansias lo que le espera a la franquicia en el futuro. Con esa emoción viene el entusiasmo por conocer el próximo gran plan de inmediato, aunque muchos detalles sobre los próximos programas y películas de MCU siguen siendo un misterio.

La narración más singular de Marvel Studios hasta la fecha, WandaVision, inauguró la Fase 4 de MCU. La serie comenzó como nada que se haya visto en la franquicia hasta ahora, ya que se apoyó en gran medida en sus inspiraciones de comedias de situación. A medida que el programa se acercaba a su final, se volvió más de la tarifa tradicional de MCU, y el proyecto culminó con una batalla culminante entre la villana Agatha Harkness y Wanda, quien oficialmente se convierte en la Bruja Escarlata. Si bien la escena posterior a los créditos marca su próxima aparición en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, actualmente se desconoce qué le depara el futuro a Vision.

WandaVison / Disney+ Marvel Studios

Cuando se le preguntó al respecto durante una entrevista reciente con Marvel.com, el actor afirma que tampoco está seguro. Pero, se tomó el tiempo para decir que lo que sea que venga a continuación en el MCU, confía implícitamente en el director de Marvel Studios, Feige. Con esto, Bettany instó a todos los demás a hacerlo, señalando el impresionante historial del productor en la franquicia.

Tenemos que confiar en Kevin; Kevin siempre tiene la razón. Eso es lo que realmente he notado en los últimos años. Me he dado cuenta de que Kevin siempre tiene razón. Así que confía en Kevin.

Indirectamente, esto parece un consejo para aquellos que se sintieron decepcionados por la final de WandaVision. Si bien el programa fue bien recibido en general, su episodio final resultó ser divisivo; esto se debió a una serie de burlas que no tuvieron ningún beneficio. Lo que empeoró las cosas fueron las innumerables teorías que flotaron en línea, configurando el programa para que fuera este proyecto de doblar el universo, cuando en realidad, estaba más impulsado por los personajes. WandaVision se mantuvo en su narrativa central, que era explorar el dolor de Wanda tras la muerte de Vision en Avengers: Infinity War.

Como en el recordatorio de Bettany, es mejor recordar que Marvel Studios prospera jugando el juego largo. WandaVision es el comienzo de la Fase 4 y la nueva narrativa general de la franquicia en general; Dado esto, es comprensible que el programa no responda a todas las preguntas planteadas. Es posible que algunas de estas burlas finalmente tengan una recompensa a largo plazo, y tal vez sean mejores. Por ejemplo, aunque fue frustrante que la apariencia de Evan Peters no resultó ser el comienzo del multiverso, ya que resultó ser un Pietro / Ralph Bohner falso, no está fuera del ámbito de la posibilidad de que su personaje se mueva más. hacia adelante. Como dice Bettany, el público de Marvel simplemente tendrá que confiar en Feige y el resto de su equipo.