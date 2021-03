“Minari” es la Mejor Película en Idioma Extranjero de los Critics Choice Awards

La película “Minari” fue la ganadora en la categoría Mejor Película en Idioma Extranjera de los Critics Choice Awards y venció a la guatemalteca “La Llorona”, en la ceremonia que se celebra en California, Estados Unidos.

La historia de una familia de Corea del Sur en Estados Unidos está nominada a 10 premios en esta gala.

En este rubro también participaban las películas “Another Round”, de Dinamarca; “Collective”, de Rumania; “The Life Ahead”, de Italia, y “Two Of Us”, de Francia.

La ceremonia se inicio con un recuento de películas que han marcado la historia de estos premios, que celebran su edición número 26. El conductor Taye Diggs explicó la mecánica de la premiación y presentó a algunos de los invitados y nominados conectados desde diversos puntos del planeta.

Foto: AFP

Durante la jornada, el conductor conversó con nominados e invitados. La mayoría de los los artistas que presentaron premios, lo hicieron desde sus hogares.

Foto: AFP

Otros premiados

El primer premio fue el de Mejor actor de reparto y fue ganado por Daniel Kaluya, por su papel en “Judas y el mesías negro”. La ganadora como Mejor actriz de Reparto fue la búlgara Maria Bakalova por “Borat”.

Mejor actriz de reparto en series de drama fue Gillian Anderson, por “The Crown”, mientras que el Mejor actor fue Michael K. Williams por su papel en “Lovecraft Country”.

El premio a Mejor actor de reparto en una miniserie fue para Donald Sutherland por su trabajo en “The Undoing”. La Mejor actriz de reparto en una miniserie fue Uzo Aduba, por “Mrs. America”.

Foto: AFP

En la categoría de Mejor actor joven el ganador fue Alan Kim, de ocho años, por su papel en “Minari”. El niño conmovió a los conductores, porque lloró al momento de agradecer el premio.

Foto: AFP

El premio a Mejor actor en una serie de drama fue otorgado a Josh O’Connor, por su interpretación del Príncipe Carlos, en “The Crown”. La Mejor actriz en una serie de drama lo obtuvo Emma Corrian, por su papel de la Princesa Diana, en la misma serie.

Kevin Bacon anunció a la ganadora de Mejor actriz en una comedia o película hecha para televisión, que fue otorgado a Anya Taylor-Joy por su papel en “The Queen’s Gambit”. El Mejor actor en una comedia o película hecha para televisión fue John Boyega, por “Small Axe”.

Foto: AFP

La Mejor película de comedia fue presentada por Morgan Freeman. La ganadora fue “Palm Springs”. El Mejor especial de comedia fue el premio compartido entre “Jerry Seinfield: 23 Hours to Kill” y “Michell Buteau: Welcome to Buteaupia”.

Foto: AFP

El premio a Mejor elenco fue para el reparto de “The Trial of the Chicago 7”. El premio a Mejor actor de reparto en una serie de comedia fue otorgado a Daniel Levy, por su trabajo en “Schitt’s Creek”. La Mejor actriz de reparto en una serie de comedia ue para Hannah Waddingham por “Ted Lasso”.

Foto: AFP

Por su papel en “Ted Lasso”, Jason Sudeikis ganó el premio a Mejor actor en serie de comedia. La ganadora como Mejor actriz en serie de comedia fue Catherine O’Hara, por su papel en “Schitt’s Creek”.

El galardón a Mejor serie de comedia correspondió a “Ted Lasso”, dirigida, producida e interpretada por Jason Sudeikis. La Mejor serie de drama fue para “The Crown”.

El premio a Mejor programa de entrevistas fue ganado por “Late Night with Seth Meyers”. La Mejor miniserie fue “The Queen’s Gambit”.

La homenajeada con el premio “See Her” fue Zendaya. El premio reconoce a las mujeres jóvenes que pueden inspirar a las nuevas generaciones.

Foto: AFP

La Mejor canción fue “Speak Now”. El Mejor director del año es Chloé Zhao, de la cinta “Nomadland”. A Chadwick Boseman se le otorgó el premio póstumo como Mejor actor.