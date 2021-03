Los Critics Choice Awards brindarán su veredicto hoy

La temporada de premios de Hollywood continúa. Hoy, (a las 18:00 horas Guatemala) se celebrará la gala de entrega de los Critics Choice Awards, en los que la cinta “La Llorona” compite en la categoría de Mejor Película en Idioma Extranjero.

En este rubro también participan las películas “Another Round”, de Dinamarca; “Collective”, de Rumania; “The Life Ahead”, de Italia ; “Minari”, de Estados Unidos y Corea del Sur, y “Two Of Us”, de Francia.

La película guatemalteca ha figurado en los listados de candidatos de las principales de este año. Luego de esta cita, se espera que sea una de las nominadas al Óscar, ya que se encuentra preseleccionada en la lista corta de los Premios de la Academia de Hollywood.

Grandes favoritos y homenajes

La gala, como todas las que se han realizado tendrá una versión semipresencial, con la participación de los conductores

Entre los favoritos a recibir los premios se encuentran la película “Mank”, del director David Fincher, que cuenta con 12 nominaciones. “Minari” es candidata en 10 categorías

Chadwick Boseman, quien falleció en agosto de 2020, es el primer actor con dos nominaciones póstumas, una por su trabajo en “Da 5 Bloods: Hermanos de armas” y la otra por “La madre del blues”.

La mayoría de los presentadores y nominados no estarán presentes en el Barker Hangar debido a la pandemia; sin embargo, el público disfrutará de la presencia de estrellas como Chris Hemsworth, Gal Gadot, Morgan Freeman Lin-Manuel Miranda, Kevin Bacon y Angela Bassett.

Esta es la 26 edición de estos galardones, que entrega la Asociación de críticos de Estados Unidos y Canadá. Los guatemaltecos podrán ver la transmisión de esta ceremonia, a través de TNT, a partir de las 18:horas.