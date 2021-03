Un nuevo proyecto de Harry Potter estaría en desarrollo

El director ejecutivo de WarnerMedia, Jason Kilar, da una pista sobre la posibilidad de que se esté trabajando en un nuevo proyecto de Harry Potter, potencialmente para HBO Max.

“Existe esta pequeña cosa llamada Harry Potter, que es una de las franquicias más queridas. Y estamos increíblemente agradecidos de poder asociarnos con J.K. Rowling, por lo que diría que también hay algo de por medio”. Jason Kilar, director ejecutivo de WarnerMedia

Kilar no especificó si el nuevo proyecto sería para cine o televisión, lo que agrega más confusión a los ya contradictorios rumores de una serie de Harry Potter en desarrollo en HBO Max. También se especula que el próximo proyecto podría ser una adaptación de la obra teatral de Rowling Harry Potter and the Cursed Child.

HBO Max estuvo al frente y en el centro del discurso de Kilar, quien se jactó de un éxito más allá de las expectativas en “prácticamente cualquier métrica”. También habló de la importancia de mantener el alto estándar de excelencia de la marca HBO al tiempo que amplía el atractivo del servicio de transmisión, y señaló a The Flight Attendant como un éxito reciente en ese sentido.

Escrito por J.K. Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal se lanzó en 1997 y lanzó una serie de siete libros que incluye La cámara secreta, El prisionero de Azkaban, El cáliz de fuego, La orden del Fénix, El príncipe mestizo y Las reliquias de la muerte. . Cada novela fue posteriormente adaptada a una película por Warner Bros., comenzando con La piedra filosofal en 2001.