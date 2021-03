¿Por qué Melissa McCarthy es un casting perfecto para Fake Hela?

Las fotos del set de Thor: Love and Thunder han confirmado el regreso de Matt Damon y Luke Hemsworth como Loki y Thor falsos, a quienes ahora se les unirá Melissa McCarthy como Hela falsa, que es un casting perfecto para la película. La recreación de la obra en Ragnarok de “Thor: The Dark World” fue uno de los aspectos más divertidos de la película, en gran parte debido al poder de estrella que se le dio a los papeles tontos de Damon, Hemsworth y Sam Neill. La incorporación de Melissa McCarthy como Hela insinúa otra escena similar en Love and Thunder.

Las grandes estrellas de Hollywood no suelen aparecer en la película de otra persona para bromear, pero Taika Waititi obligó a varios grandes nombres a hacer precisamente eso en Thor: Ragnarok. Lograr que el hermano de Chris Hemsworth, Luke, sustituyera al actor Thor, fue una inspiración particular, especialmente dada la predilección de toda la familia Hemsworth por el escenario. Thor: Love and Thunder extenderá la recreación dramática de Ragnarok, probablemente cubriendo parte de la historia de Ragnarok, esta vez con la notable adición de McCarthy.

Independientemente del tiempo que la falsa Hela pase en la pantalla, se garantiza que McCarthy se robará cada segundo. Ella ha demostrado sus dotes una y otra vez como una de las comediantes más divertidas de la actualidad, y su disposición particular hacia la comedia física y los personajes emocionalmente intensos deberían hacer que la gélida actuación de Hela de Cate Blanchett en Ragnarok sea un gran envío. McCarthy y Damon son veteranos de la lista de invitados de SNL, por lo que es de esperar que tengan al menos un poco de tiempo para enfrentarse en Thor: Love and Thunder.

La elección de elegir a un comediante como McCarthy como la falsa Hela también es interesante desde un punto de vista narrativo, ya que arroja algo de luz sobre cómo los asgardianos eligen recordar los eventos de Ragnarok. Hela finalmente fue derrotada, pero no antes de que toda la prueba dejara al viejo Asgard en ruinas, lo que obligó a sus residentes a huir a la Tierra. Como no ha pasado mucho tiempo entre el final de Ragnarok y el comienzo de Love and Thunder, es curioso que esos mismos asgardianos elijan retratar a Hela de una manera tan absurda y tonta.

Thor: Ragnarok / Marvel Studios

Una explicación es que Asgard ha decidido aliviar el daño que Hela infligió en retrospectiva haciéndola cómica. McCarthy es una gran elección si ese es el caso, ya que su estilo de humor exagerado ayudaría a hacer que el peligro que representaba Hela pareciera más ridículo que aterrador. Por supuesto, no se ha revelado en qué contexto tiene lugar la nueva obra, por lo que podría haber varias explicaciones. Pase lo que pase, McCarthy debería ser una excelente y divertida adición a Thor: Love and Thunder.