¿Qué personaje de Clone Wars podría llegar a la serie Kenobi próximamente?

La actriz de Game of Thrones Indira Varma ha sido elegida para el papel de Obi-Wan Kenobi de Disney en un papel no revelado, ¿podría estar interpretando uno de los personajes más queridos de Clone Wars?

Recientemente se anunció que la actriz de Game of Thrones, Indira Varma, se ha unido al elenco de la próxima serie de acción en vivo de Disney+, Star Wars: Obi-Wan Kenobi. El papel de Varma se mantiene en secreto por ahora, lo que naturalmente significa que los fanáticos ya están especulando sobre quién podría estar interpretando el actor en el programa tan esperado. Casi al instante, varios fanáticos especularon que Varma podría interpretar a Mandalore Duchess Satine Kryze, hermana del personaje favorito de los fanáticos Bo-Katan Kryze y, como se revela en Star Wars: The Clone Wars, un interés amoroso por Obi-Wan.

Clone Wars / Star Wars

Sin embargo, eso no parece probable. Por un lado, Satine fue asesinada antes del final de The Clone Wars, y Varma no comparte exactamente los rasgos físicos con el personaje. Sin embargo, hay otro personaje favorito de los fanáticos de la querida serie animada que Varma podría estar interpretando, un personaje más que retrasado para un debut de acción en vivo: Asajj Ventress.