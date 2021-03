Falta un capítulo y muchas preguntas por responder

Quedan muchos misterios y acertijos por resolver antes del final de WandaVision. ¿El programa de televisión podrá responder a todas las preguntas?

El programa de televisión de Disney + WandaVision está programado para concluir el viernes 5 de marzo, pero todavía hay algunas preguntas que el público quiere que la serie responda. Con solo media hora restante en la serie limitada, queda mucho terreno por recorrer. Se han revelado algunos misterios generales, particularmente en el episodio 8 de la historia, pero aún quedan una colección de preguntas sobre el programa de flexión de géneros.

Al final del episodio 8, se resolvieron muchos temas. El episodio 7 implicaba que Agatha Harkness (Kathryn Hahn) era responsable de que la tranquila ciudad de Westview en Nueva Jersey se transformara en una comedia de situación, pero el episodio 8 revela que el fenómeno surgió del dolor de Wanda al no poder recuperar el cuerpo de Vision de S.W.O.R.D. para poder darle un entierro adecuado. El episodio también destaca la historia de fondo de Wanda, incluida la pérdida de sus padres, su amor por las comedias de situación clásicas y la teoría de Agatha de que Wanda tenía habilidades mágicas latentes antes de que Mind Stone las amplificara. El episodio también revela el hecho de que S.W.O.R.D. está intentando reconstruir Vision bajo la dirección de Tyler Hayward (Josh Stamberg), e introduce un apodo para Wanda por primera vez en el MCU: The Scarlet Witch.

A pesar de todo lo que se revela en el penúltimo episodio, el final tiene una gran tarea por delante. El programa ha utilizado detalles tanto de las películas en el MCU como de los cómics para mantener al público aferrado a la historia de Wanda y los problemas que enfrenta después de la muerte de Vision. El tono con el que comenzó el programa satirizando amorosamente viejas comedias de situación se había infundido con una conspiración de siglos de antigüedad que incluía brujas antiguas, realidades alternativas y reconstrucción de armas secretas. El programa todavía tiene mucho por lo que responder, y para muchos existe una preocupación comprensible sobre si todos estos acertijos se pueden responder dentro del tiempo limitado del final de temporada.

¿Quién es el testigo del agente Woo?

WandaVision / Disney+ Marvel Studios

Toda la motivación detrás de la presencia del agente del FBI Jimmy Woo (Randall Park) en Westview fue su búsqueda de una persona desaparecida. Esta persona iba a ser testigo y está investigando su inusual desaparición. Una vez que Woo se ve envuelto en la trama de la comedia de situación viviente, el detalle del testigo se deja a un lado y apenas se menciona a partir de ese momento. ¿Es uno de los desafortunados ciudadanos del universo alternativo el testigo perdido? Hay suficiente para sugerir que uno de los lugareños de Westview es el testigo en cuestión. También existe la posibilidad de que otro personaje de la MCU aparezca en el final, explicando la razón original de Woo para estar allí.

¿Cómo será la visión resucitada?

WandaVision / Disney+ Marvel Studios

Los episodios anteriores postularon que Wanda recuperó el cuerpo de Vision de S.W.O.R.D., pero el episodio 8 reveló que ese no era el caso. Sus poderes reconstruyeron una versión tangible de él para vivir con ella en el mundo de las comedias, comenzando en blanco y negro en la trama de su futuro hogar juntos. A diferencia de las personas de carne y hueso como Monica Rambeau, Vision no es capaz de liberarse de la barrera de energía que rodea la ciudad. Cuando atravesó The Hex, fue separado hasta que Wanda extendió el tamaño del reino alternativo. La escena posterior a los créditos en el episodio 8 reveló que S.W.O.R.D. de hecho, está reconstruyendo Vision en parte utilizando el hechizo de Wanda a través de un dron enviado a Westview. Esta versión de Vision bien podría ser White Vision, un personaje introducido en los cómics de West Coast Avengers. Desafortunadamente, White Vision no tiene emociones ni empatía, por lo que es probable que no sea el hombre del que Wanda se enamoró. Dicho esto, existe la posibilidad de que las dos Visiones se fusionen de alguna manera para devolver la vida a la Visión original, dándole a Wanda un final feliz.

¿Qué va a pasar con los hijos de Wanda?

WandaVision / Disney+ Marvel Studios

Existe la duda de si los gemelos de Wanda dejarán de existir cuando The Hex se disuelva. El episodio 8 vio a Agatha gastando energía secuestrando a los niños para obligar a Wanda a revelar el trauma que la trajo a este punto. Los sentimientos de Wanda por sus hijos son muy reales a pesar de su inusual concepción, embarazo y proceso de envejecimiento. La naturaleza de estos personajes de Marvel Comics son inicialmente creaciones artificiales hechas por la Bruja Escarlata, por lo que es muy probable que a Tommy y Billy no se les permita salir del reino de las comedias de situación. Si se quedan, podrían volver como miembros de los Jóvenes Vengadores, vinculando los cómics con el universo de las películas.

¿Hayward en el up-and-up?

WandaVision / Disney+ Marvel Studios

Parece haber algo mal con S.W.O.R.D. el director Tyler Hayward. Obviamente, tiene el deseo de utilizar el cuerpo de Vision para las partes, y permitió que Wanda ingresara a las instalaciones, posiblemente para aprovechar sus poderes y lo que provocará su dolor por Vision. Su trabajo para la agencia gubernamental es vigilar las armas sensibles como Vision, pero parece que esa no es su única motivación. Él le dice a Monica Rambeau que su madre quería mantenerla “con los pies en la tierra”, pero que bien podría ser una mentira. Puede tener sus propias motivaciones traicioneras o incluso una identidad secreta. La especulación de los fanáticos se ha centrado en su caracterización nebulosa, que no parece del todo confiable. Su uso de la magia de Wanda para crear White Vision es indecoroso y deshonesto, y casi parece que él plantó la idea del universo perfecto en el que ella y Vision pueden representar su matrimonio en la mente de la poderosa bruja.

¿Qué pasa con Dottie?

WandaVisiion / Disney+ Marvel Studios

A diferencia de los otros habitantes de Westview, Dottie Jones (Emma Caulfield Ford), no parece encajar con Wanda y Vision, sino que los mira con sospecha con una gran dosis de mirada de reojo. Ella le dice a Wanda: “He oído cosas sobre ti. Tú y tu esposo”, y parece desconfiar de los extraños eventos que rodean a Wanda durante los eventos de la ciudad. También se la ve espiando a la familia de Wanda desde su cama de tulipanes, lo que significa que todavía no está satisfecha con la personalidad o las explicaciones de Wanda. ESPADA. No pudo encontrar una identidad del mundo real para Dottie, como si ella no existiera en realidad. Muchos han señalado sus flores como una pista. Donde las flores de Wanda son rosadas y rojas como sus poderes y Agatha tiene flores púrpuras en su jardín como su magia, las flores amarillas en el jardín de Dottie pueden indicar que ella es Arcanna Jones de Squadron Supreme. El personaje también se conoce como Moonglow, y sus poderes se manifiestan en el color amarillo. En una serie plagada de huevos de Pascua y conexiones, este parece un escenario muy probable.

¿De dónde vino Agatha?

WandaVisiion / Disney+ Marvel Studios

La revelación de que Vision compró un terreno en Westview para que él y Wanda se establecieran juntos apunta a otras respuestas, incluida la realidad de los residentes de la ciudad como la Sra. Hart (Debra Jo Rupp) y Herb (David Payton). Pero, ¿significa esto que Agatha Harkness ya vivía allí? Es posible que haya algo predestinado en la ubicación que Vision seleccionó para ser su hogar para siempre. Agatha pudo haber tenido sus propias motivaciones para conocer a la Bruja Escarlata, llevando a su pareja romántica a un lugar aparentemente aleatorio en Nueva Jersey para que Wanda mostrara sus poderes bajo la atenta mirada de Agatha. Ya sea un movimiento intencionado o una coincidencia, este es un acertijo que necesita alguna explicación.

¿Podemos esperar un cameo?

Infinity War / Marve Studios

Paul Bettany se ha burlado de que WandaVision incluiría un cameo de Marvel antes de que saliera la serie. En una entrevista con Esquire, dijo: “Hay un personaje que no ha sido revelado. Y es muy emocionante. Es un actor con el que he querido trabajar toda mi vida. Tenemos algunas escenas increíbles juntos y yo Creo que la química entre nosotros es extraordinaria y los fuegos artificiales en el set “. Ha habido innumerables teorías sobre quién podría ser este personaje, ya que hasta ahora, esta persona aún no se ha presentado.

El público se sorprendió y deleitó con el cameo peculiar y desconcertante de Evan Peters como Quicksilver / Pietro, pero aún hay otro personaje de Marvel por revelar. Bien podría ser el Dr. Strange, presentando el papel de Wanda en The Multiverse of Madness. Nick Fury (Samuel L. Jackson) también es una posibilidad clara si el director Hayward termina siendo una mala noticia. También existe la posibilidad de que Bettany estuviera jugando una pequeña broma, refiriéndose a sí mismo como el cameo cuando Vision vuelve a estar en línea.

¿Es significativo el libro de Agatha?

WandaVision / Disney+ Marvel Studios

En el sótano misterioso y sobrenatural en el que Agatha atrapa a Wanda, se ven muchos artefactos mágicos y runas. La cámara se demora un momento en un libro brillante y misterioso, lo que indica que el objeto tiene algún significado que aún no se ha revelado. Los otros objetos y baratijas no reciben tanta atención, por lo que parece posible que el libro aún tenga un papel que desempeñar. Marvel as a universe está repleto de libros mágicos, y este podría ser uno de ellos. Quizás también sea una especie de pista falsa para el final. El público solo puede adivinar hasta que el final de WandaVision llegue a las vías respiratorias.