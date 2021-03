Ganadores de los Globos de Oro 2021

Mejor Película Dramática “Nomadland”

Mejor Serie de Televisión Dramática “The Crown”

Mejor Película de Comedia o Musical: “Borat 2”

Mejor Actriz de Drama: Andra Day por “United States vs. Billie Holliday”

Mejor Actor de Drama: Chadwick Boseman por “Ma Rainey’s Black”

Mejor Actriz de Comedia o Musical: Rosamund Pike por “I Care a Lot”

Mejor Actor de Comedia o Musical: Sacha Baron Cohen “Borat 2”

Mejor Actor de Reparto: Daniel Kaluuya por “Judas and the Black Messiah”

Mejor Actriz de Reparto: Jodie Foster por “The Mauritanin”

Mejor Dirección: Chloé Zhao por “Nomadland”

Mejor Película Extranjera: “Minari”, de Estados Unidos

Mejor Guion: Aaron Sorkin por “The Trial of the Chicago 7”

Mejor Película de Animación: “Soul”

Mejor Banda Sonora: Trentz Reznor, Atticus Ross y John Batiste por “Soul”

Mejor Canción Original: “Io Si (seen)” de “The Life Ahead”

Mejor Actor en Serie de Drama: Josh O’Connor, por “The Crown”

Mejor Actriz en Serie de Drama: Emma Corrin por “The Crown”

Mejor Actriz de Reparto: Gillian Anderson por “The Crown”

Mejor Actor de Reparto: John Boyega por “Small Axe”

Mejor Serie de Comedia: “Schitt’s Creek”

Mejor Actor en Serie de Comedia: Jason Sudeikis por “Ted Lasso”

Mejor Actriz en Serie de Comedia: Catherine O´Hara por “Schitt’s Creek”

Mejor Miniserie o Pelícua para Televisión: “The Queen’s Gambit”

Mejor Actriz en Miniserie o Película para Televisión: Anya Taylor por “The Queen’s Gambit”

Mejor Actor en Miniserie o Película para Televisión: Mark Ruffalo por “I Know This Much Is True”