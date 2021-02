The Boys se prepara para la temporada 3

La imagen, que fue retuiteada por la cuenta oficial de Twitter de The Boys, presenta una enorme estatua dorada de Homelander. Si bien el significado de la estatua no está claro, numerosos fanáticos se divirtieron bastante con cómo la imagen terminó siendo recortada en Twitter.

La temporada 3 de The Boys comenzó a filmarse a fines de enero, momento en el que Kripke conmemoró la ocasión con una foto desde el aeropuerto. “De camino a Toronto para filmar [la temporada 3]“, tuiteó. “Estoy sonriendo bajo esto. Todo está sucediendo“. Sin embargo, dada la pandemia de COVID-19 en curso, se espera que la producción de la temporada 3 sea una desviación importante de las temporadas pasadas.

“Creo que, debido a COVID y porque estamos filmando en el invierno, lo cual va a ser un poco difícil, nos limita al interior [filmación de escenas], inicialmente”, explicó Antony Starr. “Así que es una incorporación muy escalonada del elenco al calendario de rodaje de esta temporada”.

The Boys de Amazon Studios está protagonizada por Karl Urban como Billy Butcher, Jack Quaid como Hughie, Laz Alonso como Mother’s Milk, Tomer Kapon como Frenchie, Karen Fukuhara como Kimiko, Erin Moriarty como Annie January, Chace Crawford como The Deep, Antony Starr como Homelander y Aya Cash como Stormfront. Seasons 3 aún no ha recibido una fecha de estreno.