Loki llegará antes de lo planeado a Disney+

Marvel Studios y Disney + han anunciado cuándo se estrenará Loki de Tom Hiddleston.

La serie de transmisión de Loki se estrenará en Disney+ el viernes 11 de junio. El anuncio se realizó durante la gira de prensa de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión durante una sesión de preguntas y respuestas con Kevin Feige, productor, presidente de Marvel y director creativo de Marvel.

Loki, an Original Series from Marvel Studios, starts streaming June 11 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/fFKZDwBFEM — Loki (@LokiOfficial) February 24, 2021

Loki será la tercera serie de Marvel Studios que se estrenará en Disney +, después de WandaVision y la próxima The Falcon and the Winter Soldier. WandaVision está programado para concluir el 5 de marzo, con The Falcon and the Winter Soldier debutando dos semanas después, el 19 de marzo. Los fanáticos tendrán que esperar tres meses antes de que Loki haga su tan esperado debut en el servicio de transmisión.

La sinopsis de Loki dice: Loki presenta al Dios de la Travesura mientras sale de la sombra de su hermano en una nueva serie que tiene lugar después de los eventos de Avengers: Endgame. Tom Hiddleston regresa como el personaje principal, junto con Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant. Kate Herron dirige Loki y Michael Waldron es el escritor principal.

Loki está protagonizada por Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Sasha Lane, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant. La serie llega el viernes 11 de junio a Disney +.