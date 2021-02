Por qué Johnny Cage no está en la nueva película de Mortal Kombat

A la nueva película de Mortal Kombat le falta un personaje principal de los videojuegos: Johnny Cage. El reinicio, dirigido por Simon McQuoid y producido por James Wan, presenta a la mayoría de los otros personajes del juego de arcade original, incluidos Scorpion (Hiroyuki Sanada), Sub-Zero (Joe Taslim), Raiden (Tadanobu Asano), Sonya Blade (Jessica McNamee), Kano (Josh Lawson) y Liu Kang (Ludi Lin), todo lo cual apoya que el reinicio sea una adaptación fiel de los juegos originales.

El personaje y el diseño originales de Johnny Cage se inspiraron en la estrella de cine de artes marciales Jean-Claude Van Damme, pero en lugar de interpretar a Van Damme en la película de 1995 Mortal Kombat, Johnny Cage fue interpretado por Linden Ashby, donde se desempeñó como uno de los personajes principales. protagonistas junto a Sonya y Liu Kang. Sin embargo, las primeras miradas a la película de 2021 no mostraron signos de Johnny Cage, una ausencia aparentemente confirmada por el trailer de Mortal Kombat recientemente lanzado. Esa exclusión ha decepcionado a algunos fanáticos, aunque la respuesta general al avance ha sido en general positiva.

Hay algunas razones posibles por las que Johnny Cage no está en la película de Mortal Kombat, cada una de las cuales probablemente jugó un papel en la decisión de excluirlo. Para empezar, el nuevo Mortal Kombat está protagonizado por Lewis Tan como Cole Young, un personaje completamente nuevo que será el protagonista principal de la película. Cole desempeña el mismo papel sustituto de público / forastero que desempeñó Cage en la película original, y es probable que los escritores optaron por eliminarlo del conjunto para poner más enfoque narrativo en el resto del elenco. Mortal Kombat tiene muchos personajes queridos, pero desafortunadamente no todos caben en un largometraje teatral.

La creación de Cole Young como un nuevo héroe principal también apunta al énfasis del reinicio en los actores y personajes de ascendencia asiática. La óptica moderna de un hombre caucásico que interpreta el papel principal en una historia sobre artes marciales no es genial, y la ausencia de Cage es una excelente oportunidad para centrar el personaje de Cole y otros luchadores no caucásicos como Scorpion, Sub-Zero, Jax, Raiden, y Liu Kang.

Por último, la nueva historia de Mortal Kombat simplemente no parece tener tanto lugar para Johnny Cage. El reinicio se centra en gran medida en la rivalidad de Scorpion y Sub-Zero, y las pistas apuntan a que Cole posiblemente esté conectado con ambos. Muchos de los otros personajes también están ordenados cuidadosamente en pares, como Liu Kang y Kung Lao o Jax y Sonya Blade, lo que facilita el desarrollo de más personajes en menos tiempo. Johnny Cage siempre ha sido más un personaje de alivio cómico, con movimientos ligados a su estatus de estrella de cine más grande que la vida. Eso no parece encajar tanto en la nueva película, aunque no le impide aparecer en un cameo, una escena de créditos o una eventual secuela. Sin embargo, por ahora, los fanáticos deberían preparar una película de Mortal Kombat sin Johnny Cage.