Neil Patrick Harris dice que Matrix 4 no se siente como un éxito de taquilla

Matrix 4 eligió a Harris para un papel secreto en 2019, uniéndose a las estrellas que regresan Keanu Reeves (Neo), Carrie-Ann Moss (Trinity) y Jada Pinkett-Smith (Niobe) en la franquicia. Otros recién llegados al elenco incluyen a Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II y Jonathan Groff, quienes también aparecen en papeles no revelados. La filmación tuvo lugar en 2020, interrumpida por la pandemia de coronavirus, pero, según los informes, está completa, antes del lanzamiento del 22 de diciembre en HBO Max y en los cines.

Poco se sabe sobre The Matrix 4, a pesar de su lanzamiento en menos de 11 meses. De hecho, además del nuevo logotipo que se reveló, Warner Bros. no ha publicado material promocional oficial. Muchos esperaban que se lanzara un avance del Super Bowl, pero eso nunca se materializó, y los rumores sobre el nuevo título, según se informaba era Matrix Resurrection, fueron rápidamente derribados por WB. Aún así, Harris y otras estrellas han sido presionadas continuamente para obtener detalles de la tan esperada cuarta película de la franquicia, y la estrella se burló previamente de que The Matrix 4 es muy diferente, al menos visualmente, de la trilogía original. Y eso puede tener que ver con cómo se rodó.

En declaraciones a Variety, Harris dice que, contrariamente a la mayoría de los grandes éxitos de taquilla, trabajar en The Matrix 4 se sintió “íntimo“. Dice que la directora Lana Wachowski, que dirigía sin su hermana Lily por primera vez en la franquicia, a menudo filmaba “sobre la marcha … usando luz natural“, y que a veces había días en los que filmaban varias páginas en 30 minutos. A modo de comparación, la mayoría de los éxitos de taquilla apuntan a disparar una página al día, lo que hace que la producción de Matrix 4 sea increíblemente rápida si se le cree a Harris. El actor agrega que cree que el enfoque de Wachowski se basó en las largas producciones de la trilogía original, diciendo que ella “ahora quiere hacer las cosas a su manera“.