ADVERTENCIA: The Last Ronin revela la trágica muerte de una tortuga Ninja

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin ha pintado un final trágico para los famosos “Heroes in a Half-Shell”, con Nueva York cayendo bajo el pie del nieto de Shredder, Oroku Hiroto. En este mundo distópico cyberpunk, todas las Tortugas están muertas, excepto Michelangelo, quien está impulsado por la venganza. Ahora, muy lejos del guerrero cómico que alguna vez fue, Miguel Ángel está en una misión final que sabe que podría matarlo.

Michelangelo quiere derribar al nuevo Foot, así como a Hiroto, y terminar lo que sus hermanos comenzaron años antes de morir, sin importar el costo. Y en The Last Ronin # 2, las muchas tragedias de los últimos días de las Tortugas Ninja comienzan a enfocarse, desde su angustia hasta cómo se perdió en la oscuridad del exilio. Sin embargo, el momento más trágico de todos podría ser el flashback que revela la muerte violenta de Raphael.

En este flashback, April y Casey Jones están celebrando una cena para revelar su compromiso, solo para que las Tortugas entren con un Master Splinter gravemente herido. Fueron emboscados por Pie de Karai justo afuera de su guarida de alcantarillado, rompiendo la tregua que habían establecido. Es un lío sangriento con Leonardo y Donatello que no quieren emprender acciones a favor de tratar de salvar la vida de Splinter. Pero mientras resuelven desesperadamente trasladarlo a otro lugar en busca de ayuda médica, Leo tiene el corazón roto al darse cuenta de que Raph ya se ha ido.

TMNT The Last Ronin

Raph rastrea al Foot hacia abajo y se produce una pelea brutal, lo que resulta en que lo corten, lo llenen de flechas y sufran daños masivos. Aún así, atrae a Karai a una pelea uno a uno, donde se cortan el uno al otro y reavivan sus viejas enemistades. Siempre la ha visto como a Shredder y está enojado porque era tan crédulo al pensar que su clan Hamato podría negociar la paz con sus contrapartes Oroku. Cuando caen al agua, Karai saca un arma secreta, un kunai, y lo apuñala en la garganta.

Es una escena aplastante que muestra la vida que abandona los ojos de Raph, con sangre llenando el océano mientras se hunden hasta el fondo. Por un momento, parece que ambos luchadores mueren aquí, ya que Raph también apuñala a Karai. Sin embargo, el plan final de la Tortuga Ninja no salió como se esperaba, ya que el líder Foot es reducido por sus soldados arriba.

TMNT The Last Ronin

Dado que la supervivencia de Splinter parece muy poco probable, Raphael les ha dado a sus hermanos una doble inyección de dolor. Si bien Raph siempre ha tenido sus problemas con la ira y la impulsividad, esas tendencias se convirtieron en defectos fatales para él aquí, que también dejan a las Tortugas sin uno de sus mejores luchadores en las batallas por venir. Si bien el Clan Foot siempre tendrá números, Raph pagó el precio máximo por este acto final de desafío que lo vio enfrentarse solo a probabilidades imposibles por última vez.

TMNT The Last Ronin

En lugar de ser un simpático justiciero en bicicleta o merodeando por los tejados en las sombras, Raphael es una baja y víctima de su propia terquedad e impulsividad, lo que deja a Mikey enojado en el futuro. Sabe que no había necesidad de que el temerario Raphael pagara el precio máximo por su sed de sangre. Pero como no podía manejar sus problemas de ira, Raph dejó a su familia más vulnerable que nunca.