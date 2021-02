Cineasta guatemalteco apuesta al humor para denunciar

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Foto: Hollyweird

“Algunos se mienten a sí mismos… otros le mienten al mundo”. Esta es la idea con la que el director, productor y escritor guatemalteco, radicado en Estados Unidos, Edwin Porres presenta su película “Hóllyweird”.

La comedia, que está disponible en Guatemala, a través de iTunes desde el 2 de febrero, cuenta la historia de un actor latinoamericano, quien se encuentra en problemas. Busca trabajo y está a punto de obtener el papel del detective ‘Basco’ cuando un estadounidense se hace pasar por latino, reproduce estereotipos y engaña a los productores para que lo contraten.

Porres, quien nació en Guatemala, pero ha vivido desde los dos años en Estados Unidos, encontró inspiración para esta cinta, en el movimiento “Oscar is so White” (Oscar es muy blanco), que en 2015 reaccionó a la no inclusión de artistas afroamericanos en las nominaciones a los premios Óscar. Edwin fue más allá, y se dio cuenta que a los latinos ni siquiera se les tomó en cuenta dentro de esa protesta.

Él ya había empezado a trabajar en el guion de la película, pero al darse cuenta de este fenómeno corrigió la plana. Su esposa Jaime Marie le ayudó a terminar de escribir y juntos decidieron ser los productores del filme.

Todo este proceso se inició en 2015. En 2016 se hicieron las grabaciones. Sin embargo, el ser productores independientes requirió de grandes esfuerzos para la pareja. Debieron buscar patrocinio. Para lograr convencer de su idea, se documentaron acerca del fenómeno social que retrataban. Así llegaron a un estudio en el que se evidencia que los latinos en Estados Unidos son el 18% de la población y en las cintas de Hollywood solo el 4.6% de los personajes son de origen latinoamericano.

En ese mismo estudio, se refleja cómo el 61.9% de los personajes latinos en las películas son delincuentes. “Esto hace que otros grupos los vean con temor y puede provocar discriminación”, asegura Porres.

Aunque la película es una comedia deja clara la denuncia que Edwin, quien estudió cine y ha realizado siete películas cortas antes de esta, quería poner sobre la mesa.

Los actores principales de Hóllyweird son Douglas Spain (“Star Maps”) y Michael Knowles (“The Michael Knowles Show”). Además participan Richa Moorjani (Netflix: “Never Have I Ever”) y Jason Stuart (“Birth of a Nation”).

En Latinoamérica la cinta se exhibe en iTunes y Google Play con subtítulos en español. En Guatemala está disponible en iTunes (para comprar o rentar) en el enlace: https://itunes.apple.com/gt/movie/hollyweird/id1551970795?l=en