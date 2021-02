Marvel tiene una sorpresa para los fanáticos de Star Wars

Marvel Comics adelantó un nuevo y sorprendente proyecto de Boba Fett. Si bien no se han revelado los detalles que rodean la nueva y misteriosa entrega de Star Wars, el editor lanzó una imagen sorprendente de Fett frente a una pared dañada y anunció que los detalles completos llegarán próximamente

Boba Fett debutó por primera vez en Star Wars Holiday Special antes de memorables apariciones en acción real en The Empire Strikes Back y Return of the Jedi cuando el cazarrecompensas fue buscado por Darth Vader a través de Jaba the Hutt para traerle la tripulación del Halcón Milenario. Fett, hijo de Jango Fett, logró capturar a Han Solo (quien fue famoso congelado en carbonita). Sin embargo, Fett aparentemente fue asesinado en Tattooine, después de que Han lo pateara en el Sarlacc Pitt. Si bien diferentes historias cómicas han imaginado cómo Fett sobrevivió al Sarlacc Pitt, con una historia que lo involucra muriendo ante la bestia por segunda vez, la serie Mandalorian reintrodujo al personaje en su segunda temporada, revelando que sobrevivió en el canon. Boba Fett protagonizará su propia serie de Disney+, The Book of Boba Fett, que debutará en diciembre de 2021.

Marvel Comics

La nueva imagen teaser de Marvel Comics muestra a Fett parado frente a una pared llena de agujeros de bláster y otros daños. Fett parece no inmutarse por la violencia, ya que está de pie con las piernas abiertas, mientras sostiene armas: un bláster en una mano y una lanza afilada en la otra. La imagen lo muestra de negro, que probablemente sea la iluminación de su armadura normal, pero podría ser una nueva apariencia para él. El texto debajo del cazarrecompensas dice: “Boba Fett … ningún lugar donde esconderse“.

Con tan pocos detalles sobre el proyecto además de la imagen, no está claro dónde podría tener lugar esta historia en la línea de tiempo de Star Wars. Pero tendría sentido si tuviera lugar entre Fett sobreviviendo al Sarlacc Pitt hasta donde aparece en The Mandalorian. Si bien el Libro de Boba Fett seguramente se sumergirá más en su historia de fondo, hay muchos vacíos para completar cómo sobrevivió y lo que sucedió entre ese momento y su encuentro con Din Djarin. Entonces, el medio cómico parece el lugar perfecto para contar esas historias.

Es emocionante ver que se cuentan más historias de Boba Fett. Después de su aparición sorpresa en el canon en The Mandalorian, se abrieron un montón de nuevas vías potenciales para la narración de historias que rodean al personaje. Un nuevo cómic podría ampliar sus aventuras al tiempo que agrega detalles clave de lo que le sucedió después del Sarlacc Pitt. Marvel Comics revelará mañana qué significa esta nueva imagen de Boba Fett.