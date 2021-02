“La Llorona”, de Jayro Bustamante, gana el Satellite Awards en la categoría Mejor Película Internacional

Por: Isabel Herrera/elPeriódico

El director guatemalteco Jayro Bustamante posteó en sus redes que su película “La Llorona”, ganó el premio a Mejor Película Internacional de los Satellite Awards, de Estados Unidos.

“La Llorona” fue nominada el pasado 1 de febrero para la 25 edición de los Satellite Awards, los premios de la Academia Internacional de Prensa (IPA).

El mensaje de Bustamante en su red de Instagram dice:

jayrobustamanteGUATEMALA en todo! Muchísimo honor! • @lalloronapelicula La Llorona ganadora del Premio Satellite de la International Press Academy (@satelliteawards) a Mejor Película Internacional 🏆🎉

La IPA había indicado que uno de sus principales objetivos de los Satellite Awards es celebrar los nuevos trabajos de cineastas independientes ya establecidos y o en desarrollo.

“La Llorona”, de Jayro Bustamante, obtuvo una nominación en la categoría Motion Picture International y compitió por el galardón con: “Ya no estoy aquí” (México), “Another Round” (Dinamarca), “Tove” (Finlandia), “A Sun” (Taiwán), “Two of Us” (Francia), “Jallikattu” (India), “Atlantis” (Ucrania) y “My Little Sister” (Suiza).