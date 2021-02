El nuevo trailer presenta una batalla épica y un giro inesperado

Después de más de una semana de burlas de HBO Max y el director Zack Snyder, finalmente se lanzó el primer tráiler de la Liga de la Justicia de Zack Snyder.

El tráiler se lanzó antes de lo programado en las redes sociales y brinda al público otra mirada a Darkseid, Steppenwolf y las legiones de parademonios que Batman, Wonder Woman, Cyborg, Flash, Superman, con el traje negro, y Aquaman tienen que enfrentar. juntos. Más que eso, les da a los fanáticos un primer vistazo al regreso de Jared Leto como el Joker. Los fanáticos pueden vislumbrar una gran cantidad de escenas nuevas y lo que parece ser una historia muy diferente en La Liga de la Justicia de Zack Snyder.

Snyder pudo completar su versión de Justice League gracias a HBO Max. Esto siguió a varios años de demanda vocal por parte de los fanáticos y miembros del elenco, quienes presionaron para que se publicara el corte del director, que según los informes solo requería trabajo de VFX para completarse. Si bien se anunció originalmente que la Liga de la Justicia de Zack Snyder se emitiría en cuatro partes, Snyder confirmó recientemente que se lanzaría en su totalidad.

En la LIGA DE LA JUSTICIA DE ZACK SNYDER, decidido a garantizar que el último sacrificio de Superman no fuera en vano, Bruce Wayne alinea fuerzas con Diana Prince con planes de reclutar un equipo de metahumanos para proteger al mundo de una amenaza inminente de proporciones catastróficas. La tarea resulta más difícil de lo que Bruce imaginaba, ya que cada uno de los reclutas debe enfrentarse a los demonios de su propio pasado para trascender lo que los ha frenado, permitiéndoles unirse y finalmente formar una liga de héroes sin precedentes. Ahora unidos, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y The Flash pueden ser demasiado tarde para salvar al planeta de Steppenwolf, DeSaad y Darkseid y sus terribles intenciones.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder está protagonizada por Ben Affleck como Batman, Gal Gadot como Wonder Woman, Henry Cavill como Superman, Amy Adams como Lois Lane, Jason Momoa como Aquaman, Ezra Miller como Flash, Ray Fisher como Cyborg, Jeremy Irons como Alfred Pennyworth, Diane Lane como Martha Kent, Ray Porter como Darkseid, Ciarán Hinds como Steppenwolf, Jesse Eisenberg como Lex Luthor y JK Simmons como el comisionado Gordon. La película llega a HBO Max el 18 de marzo.