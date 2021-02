HBO Max llegará a América Latina en junio

Para finales de junio se tiene previsto el arribo de HBO Max a Latinoamérica. Este servicio sustituirá a HBOGo. Así lo anunció la compañía, en un comunicado.

A través de esta plataforma se podrán disfrutar de los contenidos de marcas de WarnerMedia como HBO, DC y Warner Bros. Una de las principales ventajas que HBO Max ofrece a la audiencia es el estreno simultáneo de las cintas que presenta Warner Bro, en los cines.

La plataforma es relativamente nueva en territorio estadounidense. Comenzó a difundirse a finales de mayo de 2020. Su expansión al mercado latinoamericano obedece a la demanda de entretenimiento que se ha acrecentado debido a la pandemia.

“Los suscriptores tendrán acceso a una aplicación HBO Max completamente nueva que refleja la experiencia del producto disponible en los EE.UU., incluyendo nuevas funciones que mejorarán la forma en que se conectan con nuestro contenido”, ofreció la compañía en su comunicado.

Serán 39 países de Latinoamérica y el Caribe, los que cuenten con el servicio que ofrecerá programas y cintas de HBO, pero también contenidos exclusivos. El canal brindará entretenimiento para los más pequeños de la casa con programas de “Looney Tunes” y “Cartoon Network” y contenido para jóvenes y adultos de marcas como CNN, TNT, TBS y Adult Swim.

Entre las películas que se anuncian como parte de esta oferta se encuentran “Jocker”, “Superman”, “El Mago de Oz”, “Harry Potter”, “The Matrix 4”. Además de algunas de las series favoritas de la audiencia como “Friends”, “Two and a Half Men” y “The Big Bang Theory”.

Los estrenos del año

Mientras junio llega, la compañía anuncia los estenos de todo el año.

Entre las series se destaca “Mare of Easttown”, protagonizada Kate Winslet. Es una historia de una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania en Estados Unidos que investiga un asesinato local mientras su vida se derrumba a su alrededor.

También se estrenarán la serie de ciencia ficción sobre un grupo de gente victoriana en Londres, “The Nevers”; “Beartown”, una serie sueca basada en el bestseller del mismo nombre; la brasileña “El huésped americano”, la documental “The Lady and The Dale”, la serie producida en Argentina, “Entre Hombres”, el documental “Sergio Mendes: In the Key of Joy”, y “Tu casa es mi casa”, de manufactura brasileña.

Entre las nuevas producciones que se anunciaron se encuentran “Amsterdam”, acerca de una pareja que se separa y debe compartir la custodia de su perro; “Area de servicio”, que trata acerca de un brasileño que vive en Portugal y busca información acerca de su madre. También se estrenará la tercera temporada de “El Jardín de Bronce”, que sigue la lucha del arquitecto Fabián Danubio por recuperar a su hija Moira, quien desapareció de forma inesperada.