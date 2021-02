De la comedia a la tragedia, eso es WandaVision

Mientras los fanáticos han estado devorando el estilo de vida de la comedia de televisión WandaVision, cada episodio descubre lentamente la tragedia que se avecina sobre Westview.

WandaVision se ha convertido rápidamente en uno de los programas de televisión más grandes, y lo está haciendo separándose del resto al presentar un misterio que se desvela lentamente con cada nuevo episodio. Sin embargo, si bien cada nuevo episodio ha dejado a los fanáticos con muchos momentos locos sobre los que teorizar, lo más impactante de la serie tiene que ver con su cambio tonal de la comedia a la tragedia.

Desde el primer episodio de WandaVision, la comedia que presentaba a dos Vengadores tenía un aire incómodo. Sin embargo, al final del tercer episodio, esa sensación incómoda comenzó a impregnar cada faceta de la ciudad perfecta de Westview. Rápidamente se hace evidente que una sensación de pavor ha comenzado a ensombrecer el programa, lo que toca la idea de que Wanda está perdiendo lentamente su control sobre la ciudad y su vida perfecta con la Visión.

El episodio 5, “En un episodio muy especial …“, fue la primera vez que los espectadores vieron a Wanda salir de la anomalía Hex, y la persona que se fue no es la persona que se vio en episodios anteriores. Y aunque se toma el tiempo para rendir homenaje a los proyectos anteriores de Marvel antes de regresar, la escena también resume lo oscura que se ha vuelto la serie. Al principio del episodio, la primera muerte del programa ocurre cuando Sparky el perro muere, y aunque está enmascarado como un episodio de televisión típico con una lección de vida, tiene implicaciones más graves. Wanda no puede controlar todo, pero no está claro si está perdiendo el control o nunca lo había tenido realmente.

WandaVision / Disney+

La relación de Wanda y Vision también dio un giro negativo en el episodio más reciente. Ahora tienen dos hijos, pero todos los puntos conducen a una posible ruptura televisiva que solo dañaría la frágil psique de Wanda y traería aún más oscuridad a un mundo que comenzó tan brillante. Las cosas solo comenzaron a romperse cuando los agentes de S.W.O.R.D. intentó detener la anomalía y, a partir de ahora, la organización ha sido el único grupo que se ha enfrentado a la agresión de Wanda de frente.

WandaVision / Disney+

Algunos agentes de S.W.O.R.D. parecen ser aliados, pero la estructura de WandaVision ha alimentado la idea de que los enemigos podrían estar en cualquier lugar, especialmente cuando parecen ser amigos. Lo que comenzó como una simple dimensión de bolsillo se está convirtiendo lentamente en un caos que incluso alguien tan poderoso como Wanda no puede entender por completo.

Escrita por Jac Schaeffer y dirigida por Matt Shakman, WandaVision está protagonizada por Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany como Vision, Randall Park como el agente Jimmy Woo, Kat Dennings como Darcy Lewis, Teyonah Parris como Monica Rambeau y Kathryn Hahn como Agnes. Los nuevos episodios se transmiten los viernes en Disney +.