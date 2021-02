Tom Holland: “Tobey Maguire y Andrew Garfield no están en Spider-Man 3”

Tom Holland sigue afirmando que Tobey Maguire y Andrew Garfield definitivamente no están en Spider-Man 3. En los últimos meses han surgido rumores sobre la secuela sin título de Spider-Man: Far From Home y su elenco masivo. Parece que todos los que alguna vez protagonizaron una película de Spider-Man, en algún momento, se rumoreaba que protagonizarían la tercera entrega del super héroe por parte de Marvel Studios. Desde villanos hasta intereses amorosos y los propios honderos de la telaraña, Spider-Man 3 se perfila para ser una película masiva, incluso si solo la mitad de los rumores son ciertos.

Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield

El mismo Holland ha dicho que Spider-Man 3 es la película de superhéroes independiente más ambiciosa que jamás haya visto. Está casi garantizado que cuando retomemos con Peter Parker a finales de este año, el Multiverso se habrá abierto de par en par. Doctor Strange regresa antes de su propia secuela en solitario, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y parece que tendrá que ayudar a Peter Parker a navegar por este territorio inexplorado. Es probable que aquí entren los hombres araña de Garfield y Maguire, pero, según Holland, es posible que no aparezcan en la película.

Holland le dijo a Esquire que Garfield y Maguire definitivamente no están en la película. El actor dice que, a menos que se le haya ocultado esta información, no hay forma de que el alumno de Spider-Man protagonice junto a él. Holland dijo anteriormente que conoce todos los spoilers relacionados con Spider-Man 3, y dice que la apariencia de Garfield y Maguire sería un gran secreto para guardar. Continúa diciendo que Spider-Man 3 será solo una continuación de la historia anterior, que es casi tan vaga como parece.

No, no, no aparecerán en esta película. A menos que me hayan ocultado la información más enorme, que creo que es un secreto demasiado grande para que me lo oculten. Pero hasta el momento no. Será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo.

Es más que probable que Holland solo esté jugando a la timidez. Hace solo unos días dijo que Marvel no le había contado sobre la aparición de Garfield y Maguire en la película, pero, como casi todo lo demás con Spider-Man 3, está casi garantizado que veremos a la pareja en la película. Se sabe que Holland dio entrevistas spoiler en el pasado, por lo que probablemente sea más fácil para él simplemente negar algo de plano que dar una respuesta vaga y complicada que tiene la posibilidad de estropear algo.

Cuando llegue, la revelación de los roles de Garfield y Maguire en la película será casi tan agitada como la película en sí, por lo que es poco probable que Holland confirme sus roles en una entrevista. Con todos los rumores, parece posible que la revelación se guarde para un avance en lugar de la película en sí. Para cuando llegue diciembre, la participación de Garfield y Maguire estará tan arraigada en la mente de los fanáticos que el momento podría perder su impacto. Ahora que Spider-Man 3 se perfila para ser tan masivo como es, Marvel querrá generar entusiasmo de manera constante durante los meses previos a la película. En este momento, parece que es demasiado pronto para poner en marcha la máquina exagerada.