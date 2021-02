Los usuarios de Disney+ ven más a The Mandalorian que WandaVision

Los datos recientemente publicados indican que el programa WandaVision de Disney+ / Marvel Studios está obteniendo niveles impresionantes de audiencia, aunque está detrás del programa The Mandalorian de Disney+.

Según un gráfico de Parrot Analytics que relata la audiencia de los programas del 30 de enero al 6 de febrero, hay 60 veces más demanda de WandaVision que el programa de televisión promedio. Eso está por debajo de The Mandalorian en el mismo período, que tuvo 63,1 veces más demanda.

Sin embargo, los números de WandaVision todavía se consideran “excepcionales” según la tabla del sitio. En términos de originales digitales, superó la audiencia entre todos los demás títulos, incluidos The Boys y The Expanse. Los únicos programas que tuvieron una mayor audiencia fueron Cobra Kai y The Mandalorian.

Este alto nivel de audiencia es sólo un ejemplo notable de los programas de televisión de Star Wars y Marvel Studios de Disney+ que generan datos impresionantes que reflejan su popularidad. De manera similar, se reveló que el próximo avance del Super Bowl de El halcón y el soldado de invierno había roto numerosos récords de audiencia, incluido el avance más visto de un programa de transmisión.

Marvel Studios presenta WandaVision, una mezcla de la televisión clásica y el Universo Cinematográfico de Marvel en la que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), dos seres superpoderosos que viven vidas suburbanas idealizadas, comienzan a sospechar que todo no es lo que parece. . La nueva serie está dirigida por Matt Shakman; Jac Schaeffer es el escritor principal.

Escrita por Jac Schaeffer y dirigida por Matt Shakman, WandaVision está protagonizada por Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany como Vision, Randall Park como el agente Jimmy Woo, Kat Dennings como Darcy Lewis, Teyonah Parris como Monica Rambeau y Kathryn Hahn como Agnes.