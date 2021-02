Variety incluye a “La Llorona” en sus predicciones de las nominaciones al Oscar

La revista Variety incluyó a la cinta La Llorona, del cineasta guatemalteco Jayro Bustamante, en un artículo de sus predicciones para los próximos Oscar.

Todos los años, la revista publica las predicciones de las películas favoritas para ser candidatas en las distintas categorías de los Oscar basándose en las noticias, reseñas y fuentes de los Premios de la Academia.

La revista estadounidense señala que la nominación de “La Llorona” a los Golden Globes impulsa su ingreso como candidata a un Oscar en la categoría de Mejor Largometraje Internacional. Además, destaca que la cinta ganó el National Board of Review.

De acuerdo con el artículo, “Another Round” de Dinamarca es la película líder en las precursoras con “Minari”, que no es elegible, teniendo la segunda mayor cantidad de victorias esta temporada.

“La Llorona” también se enfrenta por un lugar en la lista de nominados con otras películas como “I´m No Longer Here” de México, “Collective” de Rumania, “Night of the Kings” de Costa de Marfil y “Apples” de Grecia.

Ayer fue el último día para la votación preliminar. La lista final se anunciará el 9 de febrero.

Quince películas pasarán al período de votación de nominación entre el 5 y el 9 de marzo.

Sinopsis

Un anciano criminal de guerra paranoico, protegido por su fiel esposa, se enfrenta a la muerte mientras es perseguido por los fantasmas de su pasado.

Dirigida por Jayro Bustamante. Protagonizada por María Mercedes Coroy, Sabrina De La Hoz, Margarita Kenéfic.

Película en dos idiomas: Español y Kaquchikel.