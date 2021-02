Super Bowl 2021: qué tráilers de películas se podrían ver

El Super Bowl LV podría ser una de las iteraciones menos convencionales del evento anual, pero ¿pueden los fanáticos al menos esperar algún emocionante estreno de avances de películas?

No se sorprenda si el transmisor presenta otro tipo de carrete, llamando la atención sobre la totalidad de los lanzamientos de películas y televisión de HBO Max 2021, a diferencia de cualquier lanzamiento individual. Por otro lado, no sería una sorpresa ver una repetición del nuevo tráiler de Godzilla vs. Kong, o nuevos tráileres para grandes carpas como Dune, The Suicide Squad, Mortal Kombat, Space Jam: A New Legacy y otros.

Los fanáticos pueden esperar que se transmitan al menos algunos trailers de películas intrigantes durante el evento, aunque no tantos como sugerirían años anteriores, gracias a la pandemia de COVID-19 que está cambiando las cosas.

El Super Bowl de este año enfrenta a los Kansas City Chiefs contra los Tampa Bay Buccaneers. Si bien los Chiefs buscan defender su título de Super Bowl de hace apenas un año, es probable que el equipo sea lo único que el Super Bowl de este año tiene en común con versiones anteriores. Mientras que la ciudad que alberga el Super Bowl tiende a transformarse en un festival de una semana, el centro de Tampa Bay luce prácticamente igual este año. La extensa cobertura de los medios se lleva a cabo virtualmente y los jugadores están llegando al Estadio Raymond James solo unos días antes del juego. Por supuesto, todos estos cambios son el resultado de la pandemia, que también puede tener un impacto sorprendente en el tipo de tráileres y otros anuncios que debutan durante la transmisión del Super Bowl LV.

Los avances de películas tienden a ser algunos de los anuncios más esperados cada año en el Super Bowl. Después de todo, los avances de Black Widow y A Quiet Place Part II se ubicaron entre los mejores anuncios del Super Bowl en 2020. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 finalmente detuvo el lanzamiento de varias películas de alto perfil en 2020, por lo que el Super Bowl de este año puede que no presente tanto contenido nuevo.

La gran mayoría de los estrenos de 2020 se retrasaron hasta bien entrado el 2021, e incluso el Super Bowl puede ser demasiado pronto para promover y generar impulso para una película como No Time to Die, que se ha retrasado una vez más, incluso si este retraso más reciente podría en realidad sea ​​una bendición para el Agente 007. La publicidad durante el Super Bowl siempre será escasa, por lo que es probable que los estudios duden en desembolsar grandes sumas de dinero solo para promocionar películas cuyo estatus permanece en el aire. Por supuesto, los fanáticos aún pueden esperar que al menos algunos trailers emocionantes salgan al aire este domingo.

Venom: Let There Be Carnage

Venom: Let There Be Carnage es una de las pocas películas seleccionadas que tiene su tráiler confirmado para el Super Bowl LV. La secuela de Venom de 2018 está dirigida por Andy Serkis, quien fue contratado para reemplazar al director de la primera película, Ruben Fleischer. Serkis aporta su amplia experiencia en captura de movimiento a la película, que será útil ya que el popular villano de Marvel, Carnage, se presentará en Venom 2. Es posible que este primer avance no brinde una visión inmediata de Carnage, pero seguramente generará anticipación. para el debut del personaje en la pantalla grande el 25 de junio.

Coming 2 America

El póster de Coming 2 America reúne a todos los personajes

Si bien muchos estudios se han retractado de la promoción de sus pizarras de 2021 en el Super Bowl LV, Amazon parece comprometido a tener presencia el domingo. Con eso en mente, Amazon podría promover cualquiera de las películas que llegarán a Amazon Prime este año. Por supuesto, el lanzamiento más grande del streamer es Coming 2 America, la secuela tan esperada de la película de 1988. Se espera que el vehículo de Eddie Murphy obtenga un nuevo tráiler esta semana, y es cada vez más probable que el tráiler salga al aire durante el Super Bowl LV antes de su fecha de lanzamiento del 5 de marzo.

Old

M. Night Shyamalan ha recurrido a Twitter en las últimas semanas para generar expectación por su último thriller, Old. El tweet más reciente de Shyamalan ofreció el primer vistazo a las imágenes de la película con la leyenda “5 …” Por supuesto, ese tweet llegó el martes, cinco días antes del Super Bowl LV. Parece que el tráiler de estreno de Old llegará el domingo, ofreciendo a los fanáticos del director mucho sobre qué especular a medida que se acerca la fecha de estreno de la película el 23 de julio.

Lanzamientos de Warner Bros. HBO Max

La primera de las dieciséis películas de Warner Bros. que se transmitieron por HBO Max llegó el 29 de enero en The Little Things de John Lee Hancock, lo que dejó a los espectadores con varias preguntas pendientes. A pesar de la tibia recepción de la película, sigue habiendo mucho entusiasmo para el resto de Warner Bros. ‘ Lista de 2021, que incluye películas tan esperadas como Dune, Godzilla vs. Kong, y la recientemente renombrada The Matrix: Resurrections. HBO Max lanzó recientemente un carrete que incluía imágenes de sus dieciséis películas (con la excepción de The Matrix: Resurrections), pero eso probablemente no evitará que el transmisor ofrezca otro vistazo a su lista de 2021 el domingo. No se sabe en qué películas podrían centrarse los anuncios del Super Bowl de HBO, aunque Judas and the Black Messiah, nominado al Globo de Oro, es una apuesta decente, ya que llega el 12 de febrero, solo cinco días después del Super Bowl LV.