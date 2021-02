Por qué Wanda no se llama La Bruja Escarlata en el MCU

El episodio 5 de Wandavision acaba de confirmar que Wanda no se llama Scarlet Witch en el MCU y todo el programa ofrece una idea de por qué ese podría ser el caso.

El programa aborda abiertamente la idea de que los héroes de MCU tienen nombres falsos, con el director de SWORD, Tyler Hayward, preguntando a Jimmy Woo si Wanda tiene un alias o un “apodo divertido” y Woo confirma que no lo tiene cuando ofrece su historia de fondo como una especie de archivo de caso. Si bien la comunidad de fanáticos la conoce como tal, Wanda sigue siendo simplemente Wanda en el canon de MCU, y hay una buena razón.

WandaVision / Disney+

Esta es la segunda vez que los héroes de MCU abordan la idea de que los superhéroes tienen apodos, ya que Peter Parker respondió a Doctor Strange revelando su nombre en Infinity War diciendo “Oh, ¿estamos usando nuestros nombres inventados? Entonces soy Spider-Man.”

Pero el momento de WandaVision ofrece la primera idea de cómo reaccionan algunas de las personas “reales” del universo a la idea de esos apodos. Hayward se presenta como un personaje congestionado, que parece cínico ante la idea de que los superhéroes tengan alias, lo que tiene poco sentido dado que trabajó durante años con Maria Rambeau, quien continuó usando su distintivo de llamada en la literatura oficial de SWORD. Pero el punto es que Hayward no se conmueve por el esplendor del superheroísmo: es un indicio sutil de su posición sobre el tema de los Acuerdos de Sokovia.

Ya sea que Hayward use un alias para Wanda o no, muchos de los otros superhéroes asociados con los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia han reconocido oficialmente alias. Y, por supuesto, Peter Quill se llama a sí mismo Star-Lord como una especie de broma (que en realidad es por una razón desgarradora). A veces, los nombres se eligen de manera degradante o cómica: la Abominación es un insulto, Iron Man es una simplificación excesiva, la Máquina de Guerra de James Rhodes es elegida por Justin Hammer para incitar a James Rhodes. En la lógica de la MCU, encajaría que tales personajes fueran nombrados por otra persona, incluidos los medios, para reflejar la percepción de ellos, que es precisamente la razón por la que Wanda no es Scarlet Witch. Todavía. Ella permanece humanizada porque aún no ha trascendido a una villana, incluso cuando fue tildada de terrorista a raíz de los eventos de Civil War. Llamarla Bruja Escarlata sería un reflejo del miedo y el punto sin retorno para Wanda.

Wanda Maxinoff / Marvel Studios

El marco de la MCU en realidad se refiere a Wanda como Scarlet Witch en los créditos, pero nunca se ha mencionado a ella en el diálogo. Lo más cerca que alguien ha estado de llamarla fue cuando Tony Stark se refirió a ella como una bruja en Age of Ultron: lo cual es revelador porque recuerda el pasado de Wanda como antagonista. En un mundo donde la magia es una herramienta de los héroes, como Doctor Strange, y los superpoderes ocurren todos los días (aunque solo sea en ciertas personas), no hay necesidad de referirse a Wanda de una manera que haga que su alteridad sea conscientemente aterradora. Las connotaciones en torno a “bruja” son inherentemente negativas en la literatura tradicional y es posible que Wanda haya cometido errores, pero reclamó su pasado volviéndose contra Ultron.

Desafortunadamente para Wanda, WandaVision la está preparando para un giro villano antes de su final. Ella ya ha disparado contra el director Hayward, ha expulsado a Monica por la fuerza de Westview y su último cambio al recién nombrado “Hex” hace que su burbuja mágica parezca dramáticamente más siniestra. La gran atención puesta en la idea de que ella no tenga un apodo casi se siente como una incitación a esperar que suceda antes del clímax de WandaVision, lo que encajaría con los rumores de que Wanda es la causa del Multiverso de la locura. O eso, o el arco de Wanda terminará con ella reclamando el nombre para sí misma y eliminando todos los aspectos negativos, finalmente deleitándose en quién es ella como una declaración de poder.