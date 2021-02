Spider-Man 3: Ned Hobgoblin es más emocionante que los personajes que regresan

El MCU ha traído a varios superhéroes y villanos de las páginas de los cómics a la pantalla grande, y uno que tardó en llegar fue Spider-Man. Después de que Marvel Studios y Sony llegaran a un acuerdo, Spider-Man (ahora interpretado por Tom Holland) se unió al MCU en Captain America: Civil War y regresó poco después en su primera película en solitario, Spider-Man: Homecoming.

La película no solo presentó a Holland como Peter Parker, sino también a todos aquellos personajes cercanos a él e importantes para su historia, como son la tía May (Marisa Tomei), Eugene “Flash” Thompson (Tony Revolori) y Ned Leeds (Jacob Batalon). este último es completamente diferente a su contraparte del cómic. En la MCU, Ned no es un reportero del Daily Bugle compitiendo constantemente con Peter, sino que se convirtió en el mejor amigo de Peter de la escuela secundaria. Ned también es una de las primeras personas en aprender sobre el alter ego de Spider-Man de Peter y lo ha ayudado a cubrir su identidad, sin importar dónde se encuentren. Ned regresó en Spider-Man: lejos de casa y estará de regreso en Spider-Man: Homecoming 3, donde podría estar atravesando una transformación muy esperada.

Jacob Batalon y Tom Holland / Marvel Studios

Una imagen compartida en la cuenta de Instagram de Flash Thompson de MCU mostró a Ned y Betty (Angourie Rice) con una encuesta sobre quién está peor. Ambos personajes tenían algunos elementos dibujados sobre ellos, con Betty luciendo una flor y cuernos rosas, mientras que a Ned se le dio un sombrero / triángulo naranja, que recuerda a la capucha que usa Hobgoblin en los cómics. Ned Leeds es el tercer personaje en asumir el manto de Hobgoblin en los cómics, lo que sucede después de que el verdadero Hobgoblin le lava el cerebro y lo usa como sustituto, pero Ned es asesinado antes de que pueda revelar lo que sucedió. Ned posiblemente comience su viaje para convertirse en Hobgoblin en Spider-Man 3 es mucho más emocionante que tener personajes de películas anteriores de Spider-Man regresando, ya que esta transformación es algo nuevo para el MCU.

Hobgoblin ha dado el salto a la televisión y los videojuegos, pero aún no a la pantalla grande, por lo que hacer que Ned se convierta en este villano sería algo completamente nuevo en la historia de Spider-Man en el cine, y tiene un gran potencial para el futuro. Spider-Man 3 podría terminar repleto de personajes, con Jamie Foxx regresando como Electro (su papel en The Amazing Spider-Man 2), Alfred Molina repitiendo su papel de Spider-Man 2 como Doctor Octopus y Doctor Strange de Benedict Cumberbatch también mostrando , mientras que los fanáticos esperan que Tobey Maguire y Andrew Garfield se unan para iniciar correctamente el “Spider-Verse”. Si bien todas estas adiciones son emocionantes y estos personajes son bien conocidos (y algunos son favoritos de los fanáticos, como es la versión de Doctor Octopus de Molina), Ned como Hobgoblin es algo nuevo, al igual que las introducciones del Buitre de Michael Keaton en Spider-Man: Homecoming y Mysterio de Jake Gyllenhaal en Spider-Man Far From Home, por lo que tiene el potencial de eclipsar al resto y crear más emoción y anticipación.

Marvel Comics

Los detalles de la trama de Spider-Man: Homecoming 3 aún se desconocen, por lo que Ned podría ir por completo a Hobgoblin en esta película o podría sentar las bases para su transformación en un futuro cercano, tal vez incluso provocando este gran momento en un post-créditos. escena, en el estilo típico de Marvel Studios. Hasta ahora, Spider-Man: Homecoming 3 es una mezcla de personajes antiguos y nuevos, lo que puede resultar en un evento cinematográfico emocionante, y es de esperar que el estudio evite el “error de Spider-Man 3 de Sam Raimi” de tener demasiados personajes y villanos y muy poca historia y desarrollo.