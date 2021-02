‘La Llorona’ es candidata en los Satellite Awards

La película guatemalteca ‘La Llorona’ es una de las candidatas a obtener el Premio como Mejor Película en Lengua Extranjera en la 25 edición de los Satellite Awards. Estos galardones son entregados por la Academia Internacional de Prensa (IPA). La ceremonia para esta edición está prevista para el 15 de febrero.

El tercer largometraje de Jayro Bustamante competirá con ‘Another Round’, de Dinamarca; ‘Atlantis’, de Ucrania; ‘Yo no estoy aquí’, de México; Jallikattu, de India; ‘My Little Sister, de Suiza; ‘A Sun’, de Taiwán; ‘Tove’, de Finlandia, y ‘Two of Us’, de Francia.

‘La Llorona’, que fusiona una leyenda popular con historias del Conflicto Armando Interno de Guatemala, cuenta con diversos reconocimientos a nivel internacional. Recientemente fue designada como Mejor Película en Lengua Extranjera por The National Board Review, que reúne a algunos de los más importantes críticos de cine de Estados Unidos.