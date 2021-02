¿Por accidente? revelan el título de Matrix 4

Según informes, el título oficial de The Matrix 4 ha sido revelado. Las hermanas Wachowski tomaron el mundo por asalto a finales de los 90 cuando lanzaron The Matrix protagonizada por Keanu Reeves. La película se ha convertido en uno de los éxitos de taquilla de ciencia ficción más reconocidos jamás realizados, lo que resultó en dos secuelas estrenadas en 2003. Si bien The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions no pudieron igualar el éxito del original, la película final en la trilogía terminó efectivamente la historia de Neo, Morpheus y Trinity. Debido a la forma en que The Matrix Revolutions terminó, los fanáticos se sorprendieron al escuchar que The Matrix 4 estaba en desarrollo.

Titles of The #Matrix4 has leaked online by the makeup artist who worked with the cast. The new sequel will bring back at least two dead characters to the Matrix. The Title explains a lot about what we can expect from the movie#MatrixResurrection #Matrix4https://t.co/gRfOTh5XCv pic.twitter.com/St44iPqA5M — Nerding Reviews (@nerdingreview) January 30, 2021

Lana Wachowski regresa para dirigir la cuarta película de la trilogía Matrix, que trae de vuelta a Reeves como Neo y Carrie-Anne Moss como Trinity. Mientras estaban emocionados por la secuela, los fanáticos estaban comprensiblemente desconcertados cuando se anunció que Reeves y Moss regresarían ya que sus personajes murieron en The Matrix Revolutions. Dado que no se sabe mucho sobre la historia de The Matrix 4, es difícil generar teorías concretas sobre cómo están regresando Neo y Trinity, pero Reeves reveló previamente que la película tendrá lugar después de The Matrix Revolutions, confirmando que ellos no regresará debido a una configuración de precuela.

Ahora, según Yahoo Finance, se dice que el título de The Matrix 4 es Matrix Resurrections. El título se filtró recientemente después de que una maquilladora de la película, Shunika Terry, compartiera una imagen de un regalo de envoltura que recibió por trabajar en la película. A continuación, se puede ver una captura de pantalla de su publicación original de Instagram, cortesía de Nerding Reviews. Screen Rant se ha comunicado con Warner Bros. y HBO Max para hacer comentarios.

Si bien el regreso de Reeves y Moss fue un gran anuncio para la película, faltan algunos jugadores clave en la secuela. Morpheus de Laurence Fishburne fue obviamente un personaje principal en las tres primeras películas de Matrix, pero el actor reveló en agosto que nunca se le pidió que regresara para The Matrix 4. La historia del Agente Smith, el antagonista de la trilogía original de Matrix, también parece concluirá oficialmente, y no se espera que Hugo Weaving regrese para la secuela. Si bien los fanáticos pueden extrañar ver a estos dos personajes en la pantalla grande, ha habido muchos otros anuncios de casting emocionantes, con Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), Neil Patrick Harris y Priyanka Chopra Jonas listos para aparecer en The Matrix 4.

Si bien aún no se ha confirmado que Matrix Resurrections sea el título de The Matrix 4, el título tendría sentido por razones obvias. Wachowski tendrá que explicar efectivamente el regreso de Neo y Trinity y al mismo tiempo cumplir con las altas expectativas que tienen los fanáticos con respecto a los efectos especiales espectaculares. El logotipo de The Matrix 4 se reveló el mes pasado, y los fanáticos ya obtuvieron algunas imágenes filtradas del set de la película. Dado que se espera que la película llegue a los cines y a HBO Max en diciembre, los fanáticos deberían descubrir relativamente pronto cuál será el título oficial de The Matrix 4.