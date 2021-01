Zack Snyder hace homenaje al cómic “Death of Superman” en su nueva promo

Dan Jurgens, el escritor del arco clásico de Death of Superman dice que se siente halagado por un póster de Justice League Snyder Cut que hace referencia a la portada. Además se compartió que Justice League The Snyders Cut se estrenará el 18 de marzo.

Dan Jurgens, el escritor del arco clásico de Death of Superman, dice que se siente halagado por un póster de Justice League Snyder Cut que hace referencia a la portada. Varios elementos del arco influenciaron la visión del director Zack Snyder para el Universo Extendido de DC, que comenzó con Man of Steel de 2013, continuó con Batman V Superman: Dawn of Justice de 2016 y finalmente terminará con el corte del director de la Liga de la Justicia. Una de las influencias significativas que ya se han visto ha sido el traje negro de Superman después de su resurrección, que Snyder bromeó, y Jurgens aprobó, en un clip publicado el año pasado.

portada del cómic Death of Superman

El viernes, Snyder finalmente confirmó la fecha de lanzamiento de su tan esperado Director’s Cut de la película. El director lanzó tres carteles que confirman que Snyder Cut estará disponible para su transmisión en HBO Max a partir del jueves 18 de marzo, poniendo fin a meses de especulaciones sobre cuándo exactamente se lanzará en el mundo. Cada uno de los tres carteles hacía referencia a una parte del viaje que el equipo de superhéroes realiza en la película, además de hacer referencia al tortuoso viaje de la película hacia la realización, tras la salida de Snyder del proyecto durante la postproducción. El primer póster muestra el logo de la Liga de la Justicia destrozado, el segundo una bandera de la Liga de la Justicia hecha jirones ondeando en el viento, y el tercero un par de carretes de película con el logo en escombros.

El segundo póster hace referencia a la portada de La muerte de Superman, que presenta una bandera hecha jirones con el logotipo de Superman, y Jurgens captó el homenaje de inmediato. Poco después de que se publicara el cartel, Jurgens lo retuiteó y agregó una palabra: “Halagado”. El veterano escritor y artista de cómics está impresionado de que Snyder rindiera homenaje a su obra icónica de una manera tan obvia. Puede ver el tweet a continuación y la imagen original que se ve en la portada a continuación como referencia:

Además de reconocer la influencia de Jurgens en sus películas de DC, el póster de Snyder también es una señal, quizás, de que su versión de La Liga de la Justicia tomará prestada en gran medida la historia de La muerte de Superman. De hecho, lo hará más que la versión teatral, que fue fuertemente editada por el director sustituto Joss Whedon y la resurrección de Warner Bros. Superman en esa versión fue fuertemente criticada.

Pero también se debió en parte a que a la estrella Henry Cavill no se le permitió por contrato afeitarse su bigote Mission: Impossible – Fallout mientras hacía re-filmaciones, lo que llevó a algunas de las peores imágenes generadas por computadora vistas en una película de DC. Snyder se ha burlado durante mucho tiempo de que la versión de Justice League de su director presentará una resurrección mucho más satisfactoria, y este póster es otra referencia a eso. Que haya llamado la atención de Jurgens tan rápidamente también es una buena señal y refuerza a los fanáticos de Snyder que durante mucho tiempo han defendido al director contra las acusaciones de que sus películas tienen un tono demasiado oscuro.