Lo que llegará a Netflix, Amazon, HBO y Apple TV este fin de semana

Justin Timberlake en “Palmer”, que se estrenará a nivel mundial el 29 de enero de 2021 en Apple TV +. MANZANA

El lunes 1 de febrero será un día emocionante para los cinéfilos, ya que los mayores servicios de transmisión agregarán docenas de películas nuevas a sus alineaciones digitales. Pero no lo olvide: este último fin de semana de enero también contará con algunas novedades.

Palmer (Apple TV)

Aunque Justin Timberlake ha incursionado en bastantes películas además de su carrera musical, ha sido el protagonista de un solo largometraje no animado desde 2013. Pero este fin de semana, será la estrella de la última película de Apple TV, Palmer. que se centra en un ex entrenador de fútbol de la escuela secundaria que intenta reconstruir su vida después de 12 años en prisión.

Palmer estará disponible para transmitir en Apple TV el 29 de enero.

The Little Things (HBO Max)

No todos los días ves a tres actores ganadores de un Oscar dirigiendo una película. Con The Little Things, Warner Bros. estrenará la primera de varias películas en 2021 que se estrenará en ambos cines y en HBO Max al mismo tiempo. Este thriller policial, protagonizado por Denzel Washington, Jared Leto y Rami Malek, sigue a un ayudante del sheriff que está a la caza de un asesino en serie que está causando estragos en Los Ángeles.

The Mummy Returns (HBO Max)

No estoy seguro de que todo el mundo recuerde el gran éxito que tuvo la serie Mummy a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. The Mummy recaudó $ 409 millones en 1999, mientras que la secuela, The Mummy Returns, obtuvo un puntaje aún mayor con $ 433 millones dos años después. La secuela sigue a nuestro conocido elenco de héroes mientras se enfrentan a la malvada momia Imhotep.

The Mummy Returns estará disponible para su transmisión en HBO Max el 30 de enero.

The Scorpion King (HBO Max)

Inmediatamente después del éxito de la serie The Mummy llegó The Scorpion King, que también resultó ser el primer gran papel principal de Dwayne “The Rock” Johnson en Hollywood. La tercera película de la serie detalla los orígenes del personaje de Johnson de la segunda película, Mathayus.

The Scorpion King estará disponible para transmitir en HBO Max el 30 de enero.

Below Zero (Netflix)

Personalmente, si estuviera luchando por terminar de escribir un libro … ¿probablemente no me encerraría en una hielera hasta encontrar un final? Pero ese era aparentemente el plan de Jack en Below Zero. Esta película está protagonizada por Edward Furlong y Kristin Booth, junto con la legendaria estrella del género Michael Berryman.

Below Zero estará disponible para transmitir en Netflix el 29 de enero.

Finding ‘Ohana (Netflix)

A medida que Netflix incursiona cada vez más en aventuras familiares, sus proyectos se vuelven cada vez más intrigantes. Y esa tendencia continúa este fin de semana con Finding ‘Ohana, que se centra en dos hermanos criados en Brooklyn que van en busca de un tesoro perdido hace mucho tiempo.

Finding ‘Ohana estará disponible para transmitir en Netflix el 29 de enero.

The Dig (Netflix)

Si bien The Dig se estrenó en cines el 15 de enero de 2021, el drama histórico aclamado por la crítica llegará a una audiencia mucho más amplia este fin de semana en Netflix. La película, que cuenta con una alineación estelar de Lily James, Carey Mulligan y Ralph Fiennes, detalla la excavación de Sutton Hoo en 1938.

The Dig estará disponible para transmitir en Netflix el 29 de enero.

Fátima (Netflix)

Este drama portugués, protagonizado por Harvey Keitel, Goran Visnjic y Stephanie Gil, se centra en una niña de 10 años y sus dos primos menores en 1917. Los tres niños afirman haber visto a la Virgen María, quien les dice que la oración y el sufrimiento puede poner fin a la Primera Guerra Mundial.

Fatima estará disponible para transmitir en Netflix el 31 de enero.

Chick Fight (Amazon Prime)

Cuando Anna, interpretada por Malin Åkerman, decide unirse a un club de lucha exclusivamente femenino en Chick Fight, descubre que está mucho más conectada con la escena de lo que jamás hubiera imaginado. Esta película de acción también está protagonizada por Bella Thorne, Kevin Nash y Alec Baldwin.

Chick Fight estará disponible para transmitir en Amazon Prime el 29 de enero.

Mortal (Amazon Prime)

Esta película de fantasía noruega que se siente como si fuera una adaptación de una novela para adultos jóvenes en realidad se basa en la mitología nórdica. Mortal sigue a un psicólogo que intenta ayudar a un hombre que tiene el poder de hacer arder a personas y objetos.