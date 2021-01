Estos son los actores y personajes confirmados para Thor 4: Love and Thunder

El dios del Trueno de Marvel regresará en la próxima Thor: Love and Thunder, la cuarta película de Thor en solitario en el Universo Cinematográfico de Marvel. El director de Thor: Ragnarok, Taika Waititi, está de vuelta al frente de la película, que coescribió con Jennifer Kaytin Robinson.

Thor: Love and Thunder se reanudará después de los eventos de Avengers: Endgame, que concluyó con Thor dejando la Tierra para viajar con los Guardianes de la Galaxia (sin Gamora) y nombrando a Valkyrie como la gobernante de New Asgard. Con la producción de la película comenzada oficialmente en Sidney, Australia, aquí hay una guía del elenco confirmado y casi oficial de Love and Thunder, así como de los personajes que interpretan. La película llega a los cines el 6 de mayo de 2022

Thor Odinson (Chris Hemsworth)

/ Marvel Studios

Thor Odinson, hijo de Odin, ex rey de Asgard y vengador, se unió a la MCU en Thor de 2011 y desde entonces ha evolucionado de un aspirante a gobernante arrogante a un guerrero noble y mucho más humilde. Sin embargo, durante gran parte de Avengers: Endgame, Thor luchó con la culpa por no haber podido evitar el chasquido de Thanos, junto con el estrés postraumático de perder a tantos seres queridos a lo largo de los años. Como tal, se espera que Thor: Love and Thunder encuentre a Thor, una vez más interpretado por Chris Hemsworth, en busca de un nuevo propósito después de la derrota de Thanos.

Valquiria (Tessa Thompson)

/ Marvel Studios

Valkyrie hizo su debut en MCU en Thor: Ragnarok de 2017, sirviendo como traficante de esclavos para el Gran Maestro en Sakaar. La única sobreviviente de un grupo de guerreras asgardianas conocidas como Valkyrie se asoció con Thor y Bruce Banner para luchar contra Hela, la hermana de Thor y la Diosa de la Muerte. La actriz de Valkyrie Tessa Thompson se burló del papel del personaje en Thor: Amor y trueno en la Comic-Con International de 2019, diciendo: “Como nuevo rey [de Asgard], necesita encontrar a su nueva reina, así que esa será su primera orden del día, ella tiene algunas ideas “.

Jane Foster (Natalie Portman)

/ Marvel Studios

Una brillante astrofísica humana y ex novia de Thor, Jane Foster apareció anteriormente en Thor y Thor: The Dark World de 2013. Sin embargo, no ha aparecido en el MCU desde entonces, aparte de ser mencionada por su nombre en Avengers: Age of Ultron y Thor: Ragnarok de 2015. Eso cambiará con Thor: Love and Thunder, que se basará en la historia de los cómics de Mighty Thor en la que Jane desarrolla poderes similares a los de Thor y se convierte en un superhéroe mientras se somete a un tratamiento contra el cáncer. Volviendo al papel de Jane Foster estará Natalie Portman.

Gorr The God Butcher (Christian Bale)

Creado por Jason Aaron y Esad Ribic para Thor: God of Thunder # 2 de 2013, Gorr the God Butcher es un supervillano del Universo Marvel Comics que hará su debut en MCU en Thor: Love and Thunder. La versión de cómics de Gorr nació en un mundo duro y sin nombre poblado por seres que creen firmemente en la existencia de los dioses. Cuando Gorr se dio cuenta de que los Dioses son reales pero que no han hecho nada para ayudar a su pueblo, juró destruirlos, poniéndolo en curso de colisión con Thor. En Love and Thunder’s Gorr será interpretado por Christian Bale, mejor conocido por interpretar a Batman en la trilogía cinematográfica The Dark Knight.

Peter Jason Quill / Star-Lord (Chris Pratt)

/ Marvel Studios

Peter Jason Quill, también conocido como Star-Lord, es el líder de los Guardianes de la Galaxia y mitad humano, mitad celestial criado por un grupo de devastadores después de ser sacado de la tierra a una edad temprana. Hasta ahora, el personaje ha protagonizado las películas de Guardianes de la Galaxia de MCU y desempeñado un papel secundario en Avengers: Infinity War y Endgame, evolucionando de un ladrón y contrabandista egocéntrico a un superhéroe más maduro. Chris Pratt está listo para repetir su papel de Star-Lord en Thor: Love and Thunder, después de haber sido fotografiado con Hemsworth en Australia. También confirmó la noticia durante un Instagram Live con Tom Holland.

Sif (Jaimie Alexander)

/ Marvel Studios

Sif es una guerrera asgardiana y ha sido amiga de Thor desde que eran niños. Ferozmente leal a Asgard y su gente, Sif jugó un papel secundario en las dos primeras películas de Thor, pero no ha aparecido en el MCU desde su segunda aparición como invitada en Agents of S.H.I.E.L.D. de Marvel. Cuando fue entrevistada, la actriz de Sif, Jaimie Alexander, dijo que tuvo que renunciar a Thor: Ragnarok debido a un conflicto de programación con su programa de televisión Blindspot. Sin embargo, Alexander reveló recientemente que está volando a Australia, casi confirmando informes anteriores de que Sif regresará en Thor: Love and Thunder.

Nebula (Karen Gillan)

/ Marvel Studios

Hija de Thanos, Nebula es una huérfana alienígena que fue criada y entrenada para ser una asesina por el Titán Loco, junto con su hermana adoptiva Gamora. Después de servir como antagonista en la primera película de Guardianes de la Galaxia del MCU, Nebula se convirtió en un antihéroe más simpático en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y más tarde trabajó con los héroes más poderosos de la Tierra durante Avengers: Infinity War y Endgame. Karen Gillan, quien interpreta a Nebula, anunció recientemente que volverá a interpretar al personaje de Thor: Love and Thunder a través de su historia de Instagram.

Mantis (Pom Klementieff)

/ Marvel Studios

Mantis es un extraterrestre humanoide y empático que puede sentir y controlar las emociones de las personas tocándolas. Suave, aunque ingenuo, Mantis se introdujo en Guardians of the Galaxy Vol. 2 y se convirtió en miembro a tiempo completo de los Guardianes en Avengers: Infinity War y Endgame. Ella es interpretada por Pom Klementieff, quien aparentemente confirmó que aparecerá en Thor: Love and Thunder cuando geoetiquetó una imagen de sí misma en su Instagram en Australia.

Drax el destructor (Dave Bautista)

/ Marvel Studios

Drax the Destroyer es un guerrero alienígena mortal, aunque a menudo involuntariamente divertido, cuya familia fue asesinada por Thanos. Hizo su debut en MCU en Guardians of the Galaxy del 2014, convirtiéndose en miembro de tiempo completo de los Guardianes. Desde entonces, Drax ha aparecido junto con el resto del equipo en Guardians of the Galaxy Vol. 2, junto con Avengers: Infinity War y Endgame. Aunque Dave Bautista, quien interpreta a Drax, aún no ha sido confirmado como miembro oficial del reparto en Thor: Love and Thunder, hay imágenes de él en Sydney.

Korg (Taika Waititi)

/ Marvel Studios

Korg es un guerrero kronan tranquilo que se hizo amigo de Thor cuando los dos se vieron obligados a competir en el Concurso de Campeones del Gran Maestro en Sakaar en Thor: Ragnarok. El personaje se unió a Thor y sus aliados en su viaje de regreso a Asgard antes de reaparecer como residente de New Asgard (y compañero de cuarto de Thor) en Avengers: Endgame. Waititi, quien interpreta al CGI Korg a través de la captura de movimiento, ha confirmado que el personaje aparecerá nuevamente en algún momento durante Thor: Love and Thunder.

Actor Loki (Matt Damon)

/ Marvel Studios

Matt Damon, mejor conocido por interpretar a Jason Bourne y protagonizar películas como The Martian, hizo un cameo en Thor: Ragnarok como un asgardiano sin nombre que interpreta a Loki en una recreación de los eventos de Thor: The Dark World. Damon y su familia viajaron recientemente a Australia, y se informó que dio un comunicado a la prensa local confirmando que se quedará en Sydney y trabajará en Thor: Love and Thunder “durante los próximos meses”.