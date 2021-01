Marvel no tiene planes de lanzar Black Widow en Disney +

La primera aventura en solitario de Scarlett Johansson como Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, fue una vez programada para ser la película para dar inicio a la Fase 4 del MCU. Black Widow estaba programada para mayo de 2020, y los fanáticos estaban encantados con la perspectiva de finalmente ver a Natasha obtener la suya. película. Desafortunadamente, la pandemia de coronavirus diezmó efectivamente las perspectivas de ir al cine el año pasado, y Black Widow es solo una de las muchas películas importantes que luchan por encontrar un plan de lanzamiento sólido.

Los rumores de que Black Widow cambia de pista y se convierte en un lanzamiento de Disney + se han arremolinado desde el primer retraso de la película de Marvel en marzo del año pasado. Varios estudios han adoptado estrategias de transmisión en medio de la pandemia, ya sean ejemplos individuales (como Mulan y Soul de Disney) o medidas más radicales, como Warner Bros. planea enviar todas las películas de 2021 a HBO Max y a los cines el mismo día. Black Widow está programado para su lanzamiento el 7 de mayo, pero muchos creen que es probable otro retraso. Esto una vez más ha hecho que los fanáticos se pregunten si un lanzamiento de Disney + está en el horizonte.

Un nuevo informe de THR indica que esto no es probable. Mientras se discute cómo la mayoría de los estudios principales están celebrando sus películas más importantes para cuando los cines vuelvan a la normalidad (relativa), se menciona que los conocedores con conocimiento de la situación dicen que no hay planes de enviar Black Widow a Disney +. No dice nada sobre otro retraso en el lanzamiento, pero evidentemente incluso si Black Widow es golpeado, los fanáticos no deberían esperar un debut en Disney +.

Scarlett Johansson como Black Widow / Marvel

Película Viuda Negra Disney Plus Streaming

A pesar de los muchos rumores que sugieren lo contrario, no es demasiado sorprendente que Marvel dude en poner Black Widow en Disney +. Como se ve con películas de gran presupuesto como Tenet y Wonder Woman 1984, un lanzamiento de transmisión a menudo resulta en una pérdida de dinero para los estudios, y Black Widow tiene el potencial de generar algo de efectivo. Se ha dicho que Disney + es un escenario de última hora para Black Widow, y eso hasta ahora se mantiene firme. Hay optimismo de que la vacuna COVID puede ayudar a restaurar los cines, y Marvel debe sentirse lo suficientemente seguro como para esperar, incluso con al menos un retraso más en el horizonte.

Para los fanáticos que han esperado mucho, mucho tiempo para ver a Black Widow, esta noticia viene con sentimientos encontrados. Algunos solo quieren ver lo que muy bien puede ser la última salida de MCU de Black Widow, independientemente de dónde suceda. Otros prefieren verlo en la pantalla grande, como siempre se pretendió. La determinación de esperar a que los cines regresen a la normalidad significa que la ya larga demora de Black Widow probablemente se extenderá aún más. Con suerte, después de todo esto, Black Widow obtendrá el lanzamiento que se merece mientras demuestra que vale la pena esperar.