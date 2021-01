A&E está desarrollo una miniserie basada en la novela de The Great Gatsby

A + E Studios e ITV Studios America se han asociado con el escritor Michael Hirst para una serie de televisión de gran presupuesto basada en la novela de F. Scott Fitzgerald. Hirst escribirá la serie y será productor ejecutivo con Michael London de Groundswell Productions. Blake Hazard, bisnieta de Fitzgerald y fideicomisario de su patrimonio, se desempeñará como productor consultor. La nueva serie de Gatsby explorará varios elementos de la década de 1920, incluida la subcultura musical y la comunidad negra.

Michael Hirst / EFE

“Parece que he vivido con Gatsby la mayor parte de mi vida, primero lo leí cuando era un escolar, luego lo enseñé en Oxford en la década de 1970 y luego lo volví a leer periódicamente desde entonces”, dijo Hirst a The Hollywood Reporter en un comunicado. “Como escribió una vez el crítico Lionel Trilling: ‘El Gran Gatsby sigue tan fresco como cuando apareció por primera vez, incluso ha ganado en peso y relevancia’. Hoy, mientras Estados Unidos busca reinventarse una vez más, es el momento perfecto para mirar con nuevos ojos esta historia atemporal, para explorar sus personajes famosos e icónicos a través de la lente moderna del género, la raza y la orientación sexual. La visión profundamente romántica de Fitzgerald no le impiden examinar y exponer lo más oscuro de la experiencia estadounidense, razón por la cual la historia habla tanto de la tragedia como de la esperanza, y por qué continúa resonando hoy “. Las otras obras de Hirst incluyen The Tudors and Vikings.

El gran Gatsby se ha adaptado en numerosas ocasiones, incluida una versión cinematográfica en 2013 con Leonardo DiCaprio como el misterioso multimillonario Jay Gatsby. La novela ingresó al dominio público este año, lo que significa que sus personajes y su historia pueden usarse en otros medios.