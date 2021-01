Zack Snyder habla sobre por qué dejó su película de La Liga de la Justicia

El director esperaba que Warner Bros lo condicionará al hablar sobre su versión de la Liga de la Justicia.

“Acabo de terminar”, dijo Snyder a Sean O’Connell de CinemaBlend, el autor de #ReleaseTheSnyderCut.

“Estaba en ese lugar de saber que mi familia me necesita más que esta mi*rda, solo necesito honrarlos y hacer lo mejor que pueda para sanar ese mundo. No tenía energía para pelear con el estudio y pelear para la película. Literalmente, cero energía para eso. Creo que hay un mundo diferente donde me quedé y lo intenté. Y estoy seguro de que podía haberlo hecho … porque cada película es Una pelea, ¿verdad? Estaba acostumbrado a eso. Pero simplemente no tenía la energía. No había pelea en mí. Había sido golpeado por lo que estaba pasando en mi vida y simplemente no quería, No me importaba … ahí era donde estaba “. Zack Snyder

Snyder tomó la decisión de alejarse de la Liga de la Justicia en mayo de 2017, seis meses antes del estreno en cines de la película, luego del suicidio de su hija Autumn. Como tal, Warner Bros. contrató a Joss Whedon para supervisar la postproducción, que incluyó extensas nuevas grabaciones que cambiaron radicalmente el producto final.

“Decidí dar un paso atrás en la película para estar con mi familia, estar con mis hijos, que realmente me necesitan. En mi mente, pensé que era una cosa catártica volver al trabajo, simplemente enterrarme y ver si había terminado. Las demandas de este trabajo son bastante intensas. Me consume todo. Y en los dos últimos meses me he dado cuenta … He decidido dar un paso atrás de la película para estar con mi familia, estar con mis hijos, que realmente me necesitan. Todos están pasando por un momento difícil. dificultades.”: Zack Snyder

En Justice League, impulsado por su fe restaurada en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne solicita la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor. Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan rápidamente para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para enfrentarse a esta amenaza recién despertada. Pero a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes — Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y The Flash — puede que ya sea demasiado tarde para salvar al planeta de un asalto de proporciones catastróficas.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder está protagonizada por Ben Affleck como Batman, Gal Gadot como Wonder Woman, Henry Cavill como Superman, Amy Adams como Lois Lane, Jason Momoa como Aquaman, Ezra Miller como Flash, Ray Fisher como Cyborg, Jeremy Irons como Alfred Pennyworth, Diane. Lane como Martha Kent, Ciarán Hinds como Steppenwolf, Jesse Eisenberg como Lex Luthor y JK Simmons como el comisionado Gordon. La película llega a HBO Max en marzo.