Los estrenos de febrero de Netflix

1. Kid Cosmic (2 de febrero)

Sinopsis:

Kid Cosmic sigue las aventuras de un niño imaginativo y entusiasta que vive con su abuelo de espíritu libre en una ciudad desértica escasamente poblada. Los sueños de Kid de ser un héroe parecen hacerse realidad cuando descubre 5 Piedras Cósmicas de Poder en una nave espacial destrozada. Forma un equipo de héroes locales para detener una avalancha de ataques alienígenas para recuperar las piedras. Aunque Kid y su equipo son los buenos, son realmente malos en eso, y Kid aprende que su fantasía de ser un héroe es muy diferente de la realidad de lo que realmente significa convertirse en uno.

Trailer:

2. All My Friends Are Dead (3 de febrero)

Sinopsis:

Cualquier cosa puede pasar en Año Nuevo. Especialmente cuando las relaciones confusas y las tensiones emocionales se mezclan con drogas y sexo peligroso. Dos detectives lo experimentan cuando entran en una casa suburbana llena de cadáveres el día de Año Nuevo. No pueden determinar la causa de la masacre.

Trailer:



3. Firefly Lane (3 de febrero)

Sinopsis:

Basado en el libro más vendido del New York Times, Firefly Lane es la historia contundente de dos mejores amigos inseparables y su vínculo duradero y complicado, que abarca cuatro décadas tumultuosas.

Trailer:

4. Strip Down, Rise Up (5 de febrero)

Sinopsis:

De la directora nominada al Premio de la Academia, Michèle Ohayon, llega STRIP DOWN, RISE UP, una película íntima sobre un grupo diverso y vibrante de mujeres que curan su trauma y problemas de imagen corporal a través del movimiento sensual y el arte del pole dance.

Trailer:

5. Malcolm & Marie (5 de febrero)

Sinopsis:

Sam Levinson se une a Zendaya y John David Washington para un drama dolorosamente romántico en el que un cineasta (Washington) y su novia (Zendaya) regresan a casa después del estreno de una película de celebración mientras espera lo que seguramente será un éxito crítico y financiero inminente. La noche de repente da un giro cuando las revelaciones sobre sus relaciones comienzan a aflorar, poniendo a prueba la fuerza de su amor. Trabajando con el director de fotografía Marcell Rev, Levinson crea una película de rara originalidad; una oda a los grandes romances de Hollywood, así como una sincera expresión de fe en el futuro del medio.

Trailer:

6. Space Sweepers (5 de febrero)

Sinopsis:

Ambientada en 2092, la nave espacial Victory es una de las muchas que viven de rescatar desechos espaciales. Equipado con un piloto espacial genio, Tae-ho (Song Joong-ki), un misterioso ex pirata espacial Capitán Jang (Kim Tae-ri), un ingeniero de naves espaciales Tiger Park (Jin Sun-kyu) y un robot militar reprogramado Bubs ( Yoo Hai-jin), Spaceship Victory supera a todos los demás barredores espaciales. Después de atrapar con éxito un transbordador espacial estrellado en la última persecución de escombros, la tripulación de Victory encuentra adentro a una niña de 7 años. Se dan cuenta de que ella es el robot humano buscado por los guardias espaciales de UTS y deciden exigir un rescate a cambio.

Trailer:

7. Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel (10 de febrero)

Sinopsis:

Del director Joe Berlinger (CONVERSACIONES CON UN ASESINO: LAS CINTAS DE TED BUNDY, EL PARAÍSO PERDIDO), ESCENA DEL CRIMEN: LA DESAPARICIÓN EN EL HOTEL CECIL es la primera temporada de una nueva serie documental que deconstruye la mitología y el misterio que rodean los lugares infames del crimen contemporáneo. Durante casi un siglo, el Hotel Cecil en el centro de Los Ángeles ha estado vinculado a algunas de las actividades más notorias de la ciudad, desde muertes prematuras hasta albergar a asesinos en serie. En 2013, la estudiante universitaria Elisa Lam se alojaba en el Cecil cuando desapareció, provocando un frenesí mediático y movilizando a una comunidad global de detectives de Internet ansiosos por resolver el caso. La desaparición de Lam, el último capítulo en la compleja historia del hotel, ofrece una lente escalofriante y cautivadora en uno de los escenarios más nefastos de Los Ángeles.

8. Red Dot (11 de febrero)

Sinopsis:

Red Dot es un thriller de acción sueco ambientado en las montañas suecas y sigue a David y Nadja, una pareja de veintitantos años, que han estado experimentando dificultades con su matrimonio. Cuando Nadja queda embarazada, intentan reavivar su relación y deciden viajar a las magníficas extensiones del norte de Suecia para hacer una caminata de esquí. Pero después de lo que comenzó como una pelea con dos cazadores locales, su viaje romántico se convierte lentamente en una pesadilla. Pronto, un punto láser rojo aparece en su tienda y rápidamente se ven obligados a huir hacia el frío e implacable desierto. Totalmente aislados en las montañas, ahora son perseguidos por tiradores imprudentes. Mientras tanto, durante esta búsqueda sádica, el pasado de la pareja también regresa para perseguirlos.

Trailer:

9. Squared Love (11 de febrero)

Sinopsis:

Squared Love es una película de comedia romántica sobre la maestra de escuela Monika, que mantiene una doble vida secreta como modelo (“Klaudia”) para saldar las deudas de su padre. Durante una sesión de fotos, conoce al mujeriego y periodista Enzo, quien ha sido obligado a aparecer en el comercial por su jefa y amante Alicja. Lo peor llega a lo peor en la sesión de fotos y los dos modelos se convierten en los peores enemigos.

Trailer:

10. To All The Boys: Always And Forever (12 de febrero)

Sinopsis:

Mientras Lara Jean Covey se prepara para el final de la escuela secundaria y el comienzo de la edad adulta, un par de viajes que le cambiarán la vida la llevan a volver a imaginar cómo será la vida con su familia, amigos y Peter después de la graduación.

Trailer:

11. Hate by Dani Rovira (12 de febrero)

Sinopsis:

En el escenario del Teatro Soho Caixabank de Málaga, el actor Dani Rovira ofrece su visión más sincera, delirante y no filtrada del ser humano en estos tiempos actuales. Si tu risa es primitiva, eres vegano, tienes un perro o un gato, visitas frecuentemente Instagram, estás haciendo remodelaciones, eres madre o el mismo Antonio Banderas, si usas aplicaciones de citas, estás simplemente irascible …, prepárate: hay odio para todos. Oh! ¡Y no te ofendas!

Trailer:

12. The Crew (15 de febrero)

Sinopsis:

The Crew está protagonizada por Kevin James como jefe de equipo de NASCAR para el equipo ficticio Bobby Spencer Racing. Cuando el propietario se retira y le pasa el equipo a su hija Catherine (Jillian Mueller), James tiene que protegerse a sí mismo y a su tripulación de sus intentos de modernizar el equipo.

Trailer:

13. Animals on the Loose: A You vs. Wild Movie (16 de febrero)

Sinopsis:

Bear Grylls regresa con Animals on the Loose: A You vs. Wild, una emocionante película interactiva de 90 minutos para toda la familia. La valla protectora que rodea un santuario de vida silvestre ha sufrido misteriosamente una brecha y ahora los animales están sueltos. Se llama a Bear para que ayude a rescatar a un babuino travieso, localizar a un león hambriento y arreglar la cerca antes de que salgan más animales. Tres misiones urgentes te esperan con poco tiempo y Bear necesita tu ayuda. Con la posibilidad de completar una misión secreta, cada decisión impacta en esta aventura interactiva, ¡así que haz que tus elecciones cuenten!

Trailer:

14. I Care A Lot (19 de febrero)

Sinopsis:

Marla Grayson (nominada al Premio de la Academia Rosamund Pike) es una tutora profesional designada por la corte para docenas de personas mayores cuyos bienes incauta y estafa astutamente a través de medios dudosos pero legales. Es una raqueta bien engrasada que Marla y su socio comercial y amante Fran (Eiza González) usan con brutal eficiencia en su última “cereza”, Jennifer Peterson (la dos veces ganadora del Oscar Dianne Wiest), una adinerada jubilada sin herederos o familiares. Pero cuando su marca resulta tener un secreto igualmente turbio y conexiones con un gángster volátil (el ganador del Globo de Oro Peter Dinklage), Marla se ve obligada a subir de nivel en un juego que solo los depredadores pueden jugar, uno que no es ni justo ni cuadrado.

Trailer:

15. Pelé (23 de febrero)

Sinopsis:

Este documental cuenta la historia del icónico futbolista Pelé, su búsqueda de la perfección y el estatus mítico que alcanzó. Además de un acceso sin precedentes a las entrevistas con Pelé, la película incluye asombrosas imágenes de archivo y entrevistas con antiguos compañeros de equipo legendarios, incluidos Zagallo, Jairzinho y Rivellino. La historia se remonta al extraordinario período de 12 años en el que Pelé, el único hombre en ganar tres títulos de la Copa del Mundo, pasó de joven superestrella en 1958 a héroe nacional en 1970; una era radical pero turbulenta en la historia de Brasil.

Trailer:



16. Crazy About Her (26 de febrero)

Sinopsis:

Call Me Crazy es una película dirigida por Dani de la Orden (Élite).

Después de una mágica aventura de una noche con la críptica y enigmática Carla (Susana Abaitua), Adri (Álvaro Cervantes) decide internarse en la institución psiquiátrica donde reside Carla para volver a verla, pero pronto descubrirá que comprobarse él mismo no le servirá. sea tan fácil como pensaba.