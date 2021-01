Wonka, la precuela de Willy Wonka llegará en 2023

Según Variety, la película ahora se titula Wonka y se estrenará en los cines el 17 de marzo de 2023. El estudio espera comenzar la producción en los próximos cuatro meses. El timonel de Paddington 1 & 2, Paul King está dirigiendo la película a partir de un guión de Simon Rich (An American Pickle), con David Heyman como productor.

El personaje de Willy Wonka fue introducido en la novela infantil de 1964 de Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate. Gene Wilder le dio vida por primera vez en la pantalla grande en Willy Wonka and the Chocolate Factory de 1971. Johnny Depp interpretó más tarde al personaje en Charlie and the Chocolate Factory de 2005, que fue dirigida por Tim Burton.

Johnny Depp y Gene Wilder

Según los informes, Wonka sigue al personaje principal en sus primeros días antes de abrir su famosa fábrica de chocolate y dulces. La adaptación de Burton de Charlie y la fábrica de chocolate introdujo una historia de fondo para Wonka, revelando que era el hijo de un dentista que despreciaba las golosinas azucaradas de cualquier tipo. Sin embargo, se desconoce si ese aspecto se trasladará a esta nueva película.

Wonka ha estado en desarrollo desde 2016, pero ha tardado en avanzar desde entonces. En 2018, los actores Donald Glover y Ryan Gosling se encontraban entre los que figuraban en la lista corta para interpretar al joven Sr. Wonka en la película de origen. Sin embargo, a partir de ahora, el papel aún no se ha elegido oficialmente.

Wonka no es la única adaptación de Dahl en proceso en este momento. Netflix también está trabajando en una serie de series animadas basadas en las historias del autor, que incluyen un par de programas ambientados en el universo de Charlie y la fábrica de chocolate. Taika Waititi se adjunta para escribir y dirigir ambas series, una de las cuales, según se informa, explorará el mundo de los personajes de Oompa-Loompa que Wonka invita a trabajar en su fábrica de chocolate.

Johnny Depp, en Charlie and the Chocolate Factory / Warner Broas.

Wonka está dirigida por Paul King y escrita por Simon Rich. Está programado para abrir en cines el 17 de marzo de 2023.