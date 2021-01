La película Soul marcó un récord en los primeros minutos del día de Navidad

Los impresionantes datos de audiencia de Soul indican que la película de Pixar superó a todos los demás títulos de transmisión en las clasificaciones de Nielsen, incluida una comedia muy querida, durante la semana de Navidad en términos de audiencia.

Las clasificaciones de transmisión de Nielsen en EE. UU. Han informado que Soul fue el título más visto durante el período de tiempo del 21 al 27 de diciembre con 1,669 millones de minutos de transmisión. Esto es a pesar de que Soul solo está disponible en Disney + durante tres días del período de tiempo registrado de Nielsen. Este nivel de audiencia superó a todos los demás títulos vistos durante el período de tiempo, incluido The Office, que se visualizó durante 1.435 millones de minutos. Esa es una hazaña particularmente impresionante dado que Soul es una película de 107 minutos, mientras que The Office tenía 201 episodios de media hora disponibles.

Soul Disney+

Otros números notables en las listas incluyen The Midnight Sky, que fue visto durante 1.1 mil millones de minutos, mientras que The Mandalorian, recién salido de su final de la segunda temporada, obtuvo mil millones de visitas. Vale la pena señalar que la tabla de Nielsen no rastrea títulos de ciertos servicios de transmisión, como HBO Max y Peacock.

The Mandalorian / Disney+

Anteriormente se informó que Soul fue uno de los títulos de transmisión más vistos de 2020, solo detrás de Wonder Woman 1984 y Hamilton. También se informó que 2,3 millones de aplicaciones móviles de Disney + se instalaron en todo el mundo durante el fin de semana de apertura de Soul del 25 al 27 de diciembre, un aumento del 28% en las descargas con respecto al fin de semana anterior.

Dirigida por Pete Docter y Kemp Powers, Soul está protagonizada por Jamie Foxx, Tina Fey, Questlove, Phylicia Rashad, Daveed Diggs y Angela Bassett. La película está disponible actualmente en Disney +.

*Con información de CBR