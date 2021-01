Un teaser de HBO reveló las próximas películas de Warner Pictures

El material es otro recordatorio de que todas las películas de Warner Bros.en 2021 llegarán a los cines y a HBO Max el mismo día.

Este avance en particular presenta Space Jam: A New Legacy, The Suicide Squad, In The Heights, Judas y el Mesías Negro, Dune, The Many Saints of Newark, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Mortal Kombat, Malignant, King Richard , Aquellos que me desean la muerte, Cry Macho, Tom & Jerry: La película y The Matrix 4.

Space Jam: A New Legacy se estrenará en cines y en HBO Max en julio de 2021, es una secuela de la película original de 1996 y está protagonizada por Lebron James. James reveló previamente su camiseta de Tune Squad, y Xbox anunció que está pidiendo a los fanáticos que ayuden a diseñar un nuevo juego de Space Jam para lanzar junto con la película.

Godzilla vs. Kong iba estrenarse en cines y en HBO Max en mayo de 2021, pero WB adelantó la fecha a marzo. Aunque es breve, obtuvimos nuestro primer vistazo de la película en CCXP Worlds el año pasado. Mientras Godzilla vs. Kong está haciendo su debut en HBO Max, hubo un informe de que Netflix estaba buscando asegurar la película por más de $ 200 millones, pero WarnerMedia “bloqueó el trato mientras preparaba una oferta propia para su transmisor, HBO Max.”

*Con información de IGN Latinoamérica