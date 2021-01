Marvel Supercut revela los momentos que inspiraron al MCU

Marvel Entertainment compartió un video que muestra paneles o portadas de cómics específicos que influyeron en las películas de la Fase 3 de Marvel Cinematic Universe.

“¡Nuestra primera de una serie de dos partes, mira hacia atrás en la inspiración cómica detrás de los momentos importantes de la Fase 3 del MCU!”

Marvel escribió. Con comparaciones lado a lado de portadas y paneles con sus tomas de película, tres de los momentos más notables vinieron de Capitán América: Civil War de 2016. Además de la famosa portada de Civil War del Capitán América bloqueando los repulsores de Iron Man con su escudo, la película no solo adaptó la pelea final de su líder oponente, sino también una portada clásica de Marvel de Hawkeye disparando una flecha con Ant-Man montada en ella.

Our first in a two-part series, look back at the comic inspiration behind major moments from Phase 3 of the MCU! pic.twitter.com/NNmfgVN0UG — Marvel Entertainment (@Marvel) January 18, 2021

Otros momentos de cómic a película en el video revelaron material fuente para las películas de la Fase 3 Doctor Strange, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Thor: Ragnarok y Black Panther. Doctor Strange presentó la segunda mayor cantidad de referencias con tres tomas cómicas, mientras que Guardians of the Galaxy Vol. 2, Thor: Ragnarok y Black Panther contenían dos cada uno. Algunos ejemplos notables incluyen la armadura de gladiador de Hulk y el planeta Sakaar en Ragnarok rindiendo homenaje al Planet Hulk de 2006.

La fase 3 del MCU se desarrolló entre 2016 y 2019, comenzando con Capitán América: Civil War y terminando con Spider-Man: lejos de casa. Sirviendo como los capítulos finales de Infinity Saga, sus películas vieron el debut en vivo de personajes como Black Panther y Captain Marvel y revelaron ubicaciones para las Infinity Stones restantes. Esto configuró la tan esperada llegada de Thanos a Avengers: Infinity War, donde usó con éxito a los Stones para borrar de la existencia la mitad de toda la vida en el universo. Cinco años después en Vengadores: final del juego, los Vengadores restantes recuperaron las Piedras Infinitas a lo largo del tiempo y las usaron para traer a todos de regreso, lo que resultó en que casi todos los héroes de la historia de la franquicia aparecieran para ayudar al Capitán América a derrotar al Titán Loco.

Critics call Marvel Studios’ #WandaVision “breathtaking.” ✨ The Original Series is now streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/oH7Sge1PWL — Marvel Entertainment (@Marvel) January 18, 2021

La Fase 4 del MCU, que comenzó con WandaVision de Disney +, será seguida en 2021 con Black Widow, Shang-Chi y The Legend of the Ten Rings, Eternals y una secuela sin título de Spider-Man. Las películas futuras incluyen “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, “Thor: Love and Thunder”, “Black Panther 2”, “Captain Marvel 2”, “Guardians of the Galaxy Vol. 3”, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” y una película de Los “Cuatro Fantásticos” dirigida por Jon Watts.

Desde el lado de la televisión, “WandaVision” será seguida por “The Falcon and the Winter Soldier”, “Loki”, “What If …?”, “Ms.Marvel”, “Hawkeye”, “Moon Knight”, “She-Hulk”, “The Guardians of the Galaxy Holiday Special”, “Secret Invasion”, “Ironheart” y “Armor Wars”.

*Con información de Twitter y Marvel.com